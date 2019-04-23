Экономика

22:29 23.04.2019

Госгеонедра продало в "Прозорро" лицензии на месторождения графита, бериллиевых, титан-апатитовых и циркон-флюоритовых руд за 142,2 млн грн

2 мин читать
Госгеонедра продало в "Прозорро" лицензии на месторождения графита, бериллиевых, титан-апатитовых и циркон-флюоритовых руд за 142,2 млн грн

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) 22 апреля провела 7 успешных аукционов в системе "Прозорро.Продажи" по реализации специальных разрешений на пользование недрами.

Согласно информации в системе, самым дорогим лотом оказалось Пержанское месторождение бериллиевых руд (Олевский р-н Житомирской обл.), на которое претендовали три покупателя: ООО "Укрбизнес капитал", "Горнодобывающая компания Украины" и "Пержанская рудная компания", что позволило поднять цену с 60,91 млн грн до 76 млн грн, на которую согласилась "Пержанская рудная компания".

ООО "Украинская постачальна группа" победило в аукционе на Завальевское месторождение графита (Гайворонский р-н Кировоградская обл.), предложив 46,1 млн грн против 45,81 млн грн у единственного конкурента ООО "Днепро-торг-инфо" при начальной цене 38,792 млн грн.

На участок Юрьевский титано-апатитовых руд (Олевский р-н Житомирской обл.) претендовали ООО "Укрбизнес капитал", "Горнодобывающая компания Украины" и "Титан-апатитовая группа". Победила последняя с ценой 10,1 млн грн против 10,05 млн грн у "Горнодобывающей компании Украины" при стартовой цене 1,899 млн грн.

Еще сильнее цена выросла на аукционе за лицензию на Ястребецкий участок циркон-редкоземельных-флюоритовых руд – с 0,777 млн грн до 10,02 млн грн, которые согласилось заплатить ООО "ЦФР Груп", тогда как его конкурент "Горнодобывающая компания Украины" готова была дать только 1,35 млн грн.

Победителем аукциона на разработку Семеновского месторождения янтаря (Олевский р-н Житомирской обл.) стало ООО "Гид груп", предложившее 670,001 тыс. грн против 670 тыс. грн у ООО "Фешн энд амбер компании" при начальной цене в 30,42 тыс. грн.

На двух других аукционах были проданы спецразрешения на добычу подземных питьевых вод и глины на 92 тыс. грн.

Теги: #аукцион #недра #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:56 23.04.2019
Мэй призвала Зеленского вместе работать над сдерживанием России

Мэй призвала Зеленского вместе работать над сдерживанием России

21:43 23.04.2019
Фракция БПП на текущей неделе обсудит законопроект, предлагающий процедуру импичмента президента – Герасимов

Фракция БПП на текущей неделе обсудит законопроект, предлагающий процедуру импичмента президента – Герасимов

21:02 23.04.2019
Госгеонедра продало в "Прозорро" лицензии на месторождения графита, бериллиевых, титан-апатитовых и циркон-флюоритовых руд за 142,2 млн грн

Госгеонедра продало в "Прозорро" лицензии на месторождения графита, бериллиевых, титан-апатитовых и циркон-флюоритовых руд за 142,2 млн грн

19:16 23.04.2019
Депутаты предлагают не включать в медреформу медучреждения НАМНУ и Госуправделами

Депутаты предлагают не включать в медреформу медучреждения НАМНУ и Госуправделами

18:51 23.04.2019
Банкиры расходятся в прогнозах учетной ставки

Банкиры расходятся в прогнозах учетной ставки

18:44 23.04.2019
Раде осталось рассмотреть чуть больше 100 поправок к языковому законопроекту

Раде осталось рассмотреть чуть больше 100 поправок к языковому законопроекту

18:27 23.04.2019
Один украинский военный погиб, еще один ранен в результате вражеских обстрелов на Донбассе

Один украинский военный погиб, еще один ранен в результате вражеских обстрелов на Донбассе

18:26 23.04.2019
"Богдан Моторс" не будет выплачивать дивиденды за 2018 г.

"Богдан Моторс" не будет выплачивать дивиденды за 2018 г.

18:16 23.04.2019
Промпроизводство в Украине в марте-2019 к марту-2018 выросло на 2,1%

Промпроизводство в Украине в марте-2019 к марту-2018 выросло на 2,1%

18:13 23.04.2019
У РФ есть возможность добровольно освободить украинских моряков до начала слушаний в Международном трибунале в начале мая

У РФ есть возможность добровольно освободить украинских моряков до начала слушаний в Международном трибунале в начале мая

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз" в мае увеличит цену на природный газ для промпотребителей на 5,2-11,5%

"Нафтогаз" в 2018г снизил чистую прибыль в 2,8 раза

Минфин понизил ставку 4-мес. ОВГЗ до 19% и впервые с августа-2018 продал 5-летние ОВГЗ

Минфин на аукционах ОВГЗ 23 апреля привлек в госбюджет более 11,24 млрд грн и $82,14 млн.

Промпроизводство в Украине в марте-2019 к марту-2018 выросло на 2,1%

ПОСЛЕДНЕЕ

"Нафтогаз" в мае увеличит цену на природный газ для промпотребителей на 5,2-11,5%

"Нафтогаз" в 2018г снизил чистую прибыль в 2,8 раза

Минфин понизил ставку 4-мес. ОВГЗ до 19% и впервые с августа-2018 продал 5-летние ОВГЗ

Минфин на аукционах ОВГЗ 23 апреля привлек в госбюджет более 11,24 млрд грн и $82,14 млн.

Цены на недвижимость после выборов будут незначительно расти в течение года – InCo home

Системные операторы ЛЭП Украины, Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы распределили функции при проведении аукционов

Продажи новостроек в США неожиданно выросли в марте до максимума за 16 месяцев

НБУ перечислит в государственный бюджет 64,878 млрд грн

Группа "ТАС" покупает часть торгово-офисного центра "Арена-сити" в Киеве

ЕБРР предоставит банку "Львив" EUR5,3 млн финансирования на поддержку женского предпринимательства и торговли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА