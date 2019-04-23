Экономика

15:20 23.04.2019

Группа "ТАС" покупает часть торгово-офисного центра "Арена-сити" в Киеве

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Группа "ТАС" покупает часть торгово-офисного центра "Арена-сити" в Киеве

Группа компаний "ТАС" Сергея Тигипко купила часть торгово-офисного центра (ТОЦ) "Арена-сити" по ул. Бассейной, 1-3/2а в Киеве.

Как сообщает издание "НВ Бизнес" со ссылкой на несколько источников, группа С.Тигипко приобрела ТОЦ площадью 14 тыс. кв. м (10 тыс. кв. м – торговой) за $13-15 млн. В сделку не вошло несколько помещений на первом этаже, проданных ранее.

По данным источника издания, владеющая активом Group DF Дмитрия Фирташа выставила его на продажу в 2018 году по начальной цене около $20 млн.

По словам гендиректора компании "Ресторанный консалтинг" Ольги Насоновой, арендные ставки на офисы в "Арене-сити" могут достигать $25-30 за 1 кв. м, на площадки общественного питания – от $50 за 1 кв. м.

Группа "ТАС" основана в 1998 году. Имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. В финансовый сектор группы входят ТАСкомбанк, Универсал банк, ВиЭс банк, две страховые компании, ряд других организаций. Основателем и основным акционером группы является С.Тигипко.

Теги: #киев #тас #украина #тигипко #арена_сити
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