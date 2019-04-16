Минфин увеличил объем продаж ОВГЗ до 13,5 млрд грн за счет долларовых ОВГЗ с досрочным погашением

Министерство финансов Украины впервые с декабря 2017 года продало долларовые облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) с досрочным погашением, получив за них $73,48 млн.

Ставка размещения по одной поданной заявке составила 3,85% годовых при максимальном сроке обращения 16 месяцев, что соответствует ставке на последних успешных подобных аукционах в конце 2017 года.

Тогда Минфин 28 ноября разместил семь серий валютных ОВГЗ с досрочным погашением на общую сумму $575,088 млн со сроками обращения бумаг от 490 до 546 дней, а 5 декабря доразместил их еще на $26 млн. Однако на последующих аукционах в декабре того года спрос на эти инструменты отсутствовал, и Минфин отказался от их размещения.

Помимо того на прошедших 16 апреля этого год аукционах продавцу удалось увеличить продажу 8-мес. долларовых ОВГЗ до $111,86 млн, а 22-мес. – до $13,61 млн, тогда как неделю назад годичных бумаг было продано на $9,4 млн, а 16-мес. – на $4,1 млн. Ставки по ним остались прежними – соответственно 7,25% и 7,75% годовых.

Что касается гривневых бумаг, то кривая доходности по ним также осталась неизменной: от 19,5% – по самым коротким 4-мес. до 17,25% – по самым длинным 3-летним.

Объем размещения 4-мес. бумаг снизился незначительно – до 4,11 млрд грн с 4,26 млрд грн неделю назад, тогда как по 6-мес. и 12-мес. ОВГЗ это сокращение было более заметным: соответственно до 0,13 млрд грн с 0,6 млрд грн и до 0,58 млрд грн с 0,93 млрд грн.

В то же время продажи более длинных бумаг, популярных среди нерезидентов, увеличились: 2-летних – до 3,01 млрд грн с 1,94 млрд грн и 3-летних – до 0,32 млрд грн с 0,03 млрд грн (последний успешный аукцион был 19 марта).

В целом это позволило Минфину увеличить объем размещения на прошедших аукционах до 13,48 млрд грн с 8,16 млрд грн неделей ранее.