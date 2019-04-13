Экономика

14:29 13.04.2019

Доходы местных бюджетов в I кв.-2019 выросли до 60,4 млрд грн - Зубко

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Доходы местных бюджетов в I кв.-2019 выросли до 60,4 млрд грн - Зубко

Поступления собственных доходов общего фонда местных бюджетов в I квартале 2019 года увеличились до 60,4 млрд грн, сообщил вице-премьер - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"Финансовая децентрализация. 60,4 млрд грн - доходы местных бюджетов за I квартал 2019 года. Прирост поступлений по сравнению с соответствующим периодом прошлого года +17,2%, или 8,9 млрд грн", - написал Г.Зубко на странице в Фейсбуке.

Так, налога на доходы физических лиц поступило 35,9 млрд грн, что больше от поступлений за I квартал прошлого года на 23 млрд грн. Плата за землю - 7,6 млрд грн, что на 1,4 млрд грн больше от аналогичного периода 2018 года.

"Вместе с тем, на 1 марта 2019 года остатки средств местных бюджетов на счетах казначейства составили 41,9 млрд грн, на депозитных счетах – 4,1 млрд грн", - указал Г.Зубко.

Теги: #зубко #бюджеты #местные
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