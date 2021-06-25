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18:54 25.06.2021

"Слуга народа" планирует осенью провести форум при участии президента и более 7 тысяч местных депутатов - Корниенко

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"Слуга народа" планирует осенью провести форум при участии президента и более 7 тысяч местных депутатов - Корниенко

Политическая партия "Слуга народа" планирует осенью провести в Киеве масштабный форум при участии президента Украины Владимира Зеленского и более 7 тысяч местных депутатов, сообщил председатель политсилы Александр Корниенко.

"Осенью мы организуем очень масштабный форум. Это будет даже больше, чем обычный съезд. Хотим собрать всех наших депутатов на местах - а это более 7 тысяч человек, пригласить президента Владимира Зеленского", - сказал Корниенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, это будет первый случай в истории Украины, когда на форуме вместе будут депутаты со всей Украины - от больших городов до маленьких громад.

Он добавил, что мероприятие будет организовано с соблюдением условий безопасности в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

Теги: #слуга_народа #форум #местные
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