Пресс-конференции

16:50 26.10.2020

Вопросы переформатирования парламентской коалиции или досрочных выборов в Раду после местных выборов станут неактуальными - мнение

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Киев. 26 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Результаты прошедших в Украине местных выборов сделают неактуальными в ближайшее время вопросы проведения досрочных парламентских выборов или переформатирования коалиции в Верховной Раде, отмечает политический консультант Валентин Гладких.

"Основная победа, как по-мне - это то, что выборы состоялись, состоялись они достаточно спокойным и бесконфликтным образом. Надеюсь, что результаты будут установлены в максимально короткий срок… А каких-то глобальных выводов относительно политической ситуации в Украине, переформатирования коалиции или досрочных парламентских выборов, исходя из результатов этих выборов - думаю, что эти вопросы станут неактуальными в ближайшее время", - сказал Гладких в понедельник на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Теги: #рада #выборы #местные
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