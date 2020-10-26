События

12:08 26.10.2020

Местная политика будет существенно отличаться и иметь определенную автономию - Карасев об итогах выборов

4 мин читать

Результаты местных выборов в Украине, 25 октября, свидетельствуют о том, что местное самоуправление будет партийно независимым, а возможно, и политически независимым от центральной власти, сообщил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Учитывая такие расклады, что почти все мэры почти всех больших городов переизбираются, или если кто-то избирается новый, то не от "Слуг народа", это свидетельствует о том, что местное самоуправление будет партийно независимым, а возможно, и политически независимым от центральной власти. Это говорит о том, что местная политика будет существенно отличаться, будет иметь определенную автономию, и руководить городами будут партии мэров и разные конфигурации политических сил в городских советах. Партия "Слуга народа" будет там принимать участие, но не на первых позициях", - сказал Карасев агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Также он обратил внимание на ситуацию с Киевом. По словам Карасева, центральная власть всегда пыталась контролировать ситуацию в столице Украины, и сейчас возникает вопрос, будет ли избранный в первом туре мэром Виталий Кличко утвержден указом президента главой всей Киевской городской государственной администрации, или все-таки президентская вертикаль и Офис президента рискнет назначить кого-то другого на эту должность для того, чтобы ограничить власть Кличко.

"Если так будет, это закладывает серьезные проблемы для местного самоуправления в Киеве. Не думаю, что этому будут рады много политических сил, представленных в Киевсовете, это и "Батькивщина", и "Европейская солидарность" ("ЕС"), и "Оппозиционная платформа - За жизнь" ("ОПЗЖ"), и "Голос", не говоря уже об "Ударе" Кличко". Потому, если и были планы у центральной власти назначить кого-то своего на должность главы КГГА, соответственно, ограничив возможности мэра Кличко и Киевсовета, думаю, в ситуации таких раскладов, когда в Киевсовете все - это силы, оппозиционные к "Слуге народа" - от "ОПЗЖ" до "Удара" и "ЕС", - тогда у президента не остается выбора, как просто переназначить Кличко. Но тогда выходит, что Киев потерян для центральной власти и "Слуг народа", - пояснил эксперт.

Карасев подчеркнул, что в Киеве "Слуга народа" точно проиграла, а в других городах ее "поражение не такое чувствительное".

Также Карасев прокомментировал возможный выход во второй тур кандидата в мэры Киева от "ОПЗЖ" Александра Попова.

"У "ОПЗЖ" есть два крыла: Медвечука и Левочкина, и Попов больше склонялся ко второму крылу. И он не очень светил "ОПЗЖ". Он все-таки вышел во второй тур, как бывший глава Киева. Во-первых, ностальгия. А во-вторых, люди хотят хозяйственника и больше хозяйственного порядка в Киеве. Не все же хотят голосовать за призыв к европейской столице, многие хотят элементарного порядка в ЖКХ и т.д., потому вполне закономерно, что был запрос именно на такую фигуру, и на это запрос ответил Александр Попов, который провел достаточно спокойную не истерическую, не массированную, хотя не эффектную, но эффективную кампанию", - считает политолог.

Он подчеркнул, что этот успех не стоит преувеличивать, потому что разрыв между Кличко и Поповым, если будет второй тур, достаточно большой. "Если бы вышел во второй тур, например Кучеренко, Верещук или Притула, Кличко было бы менее комфортно, потому что можно было бы создать "антикличковскую" коалицию во втором туре. А вот вокруг Попова, даже если он и лично может вызывать симпатии, поскольку он от "ОПЗЖ", выстроить "антикличковскую" коалицию будет невозможно. Как раз наоборот, могут все объединиться, чтобы не допустить Попова на должность мэра, то есть "ОПЗЖ" на контроль над Киевом", - сказал эксперт.

Однако по его мнению, такая ситуация может больше устроить центральную власть, поскольку в случае гипотетической победы Попова власть может назначить своего главу КГГА, и этот шаг президента поддержат другие политические силы для того, чтобы не дать "ОПЗЖ" руководить Киевом.

Касаемо наиболее неожиданных побед и поворотов на выборах, Карасев указал на то, что "Партия Шария" по результатам выборов заходит в местные советы Мариуполя, Кривого Рога, Харькова, Одессы.

"Подрастает новое политическое поколение юга и востока Украины, которые сегодня идут под флагом "Партии Шария". Это тоже изменения, потому что юг и восток Украины - это больше старые элиты и в политическом, и даже иногда в возрастном смысле этого слова. А здесь уже на "Голос" Вакарчука, голос прозападных новых политических сил появляются политические проекты, которые показывают свою успешность пока что на местных выборах, но, очевидно, с прицелом на общенациональные амбиции и результаты", - резюмировал он.

Теги: #мнение #выборы #местные
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:54 26.10.2020
Испорченный бюллетень. В Чернигове избиратель "проголосовал" за Путина и "Единую Россию"

Испорченный бюллетень. В Чернигове избиратель "проголосовал" за Путина и "Единую Россию"

12:34 26.10.2020
Местная политика будет существенно отличаться и иметь определенную автономию - Карасев о выборах

Местная политика будет существенно отличаться и иметь определенную автономию - Карасев о выборах

12:12 26.10.2020
Штепа с меньшим результатом выходит во второй тур выборов мэра Славянска – экзит-пол

Штепа с меньшим результатом выходит во второй тур выборов мэра Славянска – экзит-пол

12:11 26.10.2020
День голосования на местных выборах в целом отвечал демократическим стандартам честных выборов – КИУ

День голосования на местных выборах в целом отвечал демократическим стандартам честных выборов – КИУ

12:01 26.10.2020
В Луганской области больным COVID-19 избирателям отказали в голосовании – "Опора"

В Луганской области больным COVID-19 избирателям отказали в голосовании – "Опора"

11:58 26.10.2020
Наблюдатели "Опоры" не выявили на местных выборах нарушений, которые повлияют на результаты волеизъявления

Наблюдатели "Опоры" не выявили на местных выборах нарушений, которые повлияют на результаты волеизъявления

11:54 26.10.2020
В "Опоре" прогнозируют, что в большинстве крупных городов пройдет второй тур местных выборов

В "Опоре" прогнозируют, что в большинстве крупных городов пройдет второй тур местных выборов

11:53 26.10.2020
Наблюдатели "Опоры" не выявили на местных выборах нарушений, которые повлияют на результаты волеизъявления

Наблюдатели "Опоры" не выявили на местных выборах нарушений, которые повлияют на результаты волеизъявления

11:48 26.10.2020
Государство не организовало должным образом карантинные меры на местных выборах, отмечают в "Опоре"

Государство не организовало должным образом карантинные меры на местных выборах, отмечают в "Опоре"

11:48 26.10.2020
Правоохранительная система активно реагировала на нарушения на местных выборах – "ОПОРА"

Правоохранительная система активно реагировала на нарушения на местных выборах – "ОПОРА"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Турция проявила интерес к достройке Ан-225 "Мрия" – вице-премьер Украины

Штепа с меньшим результатом выходит во второй тур выборов мэра Славянска – экзит-пол

День голосования на местных выборах в целом отвечал демократическим стандартам честных выборов – КИУ

Неизвестные избили экс-министра Швайку, полиция начала расследование

Результаты президентского опроса будут обнародованы вечером – нардеп Кравчук

ПОСЛЕДНЕЕ

КИУ считает, что опрос Зеленского "провалился", и призывает принять закон о всеукраинском и местных референдумах

Турция проявила интерес к достройке Ан-225 "Мрия" – вице-премьер Украины

НБУ ослабил справочный курс гривни до 28.33 грн/$1

Число заражений COVID-19 в мире снижается после недавнего антирекорда – ВОЗ

В КИУ призывают Кабмин разблокировать средства коронавирусного фонда и предусмотреть надлежащее количество средств защиты и уборку участков на втором туре выборов в городах

Школы из "красных" зон Киевской области после каникул перейдут на дистанционное обучение – ОГА

Во Франции более 100 тыс. человек в сутки могут заражаться COVID-19 – эксперт

Минздрав Грузии прогнозирует пик заражений COVID-19 в ноябре

Проведение президентского опроса в день выборов может быть оценено как злоупотребление административным ресурсом – "Опора"

Кабмин назначил врио главы ГАСИ Ирину Король

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА