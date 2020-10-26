Местная политика будет существенно отличаться и иметь определенную автономию - Карасев об итогах выборов

Результаты местных выборов в Украине, 25 октября, свидетельствуют о том, что местное самоуправление будет партийно независимым, а возможно, и политически независимым от центральной власти, сообщил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Учитывая такие расклады, что почти все мэры почти всех больших городов переизбираются, или если кто-то избирается новый, то не от "Слуг народа", это свидетельствует о том, что местное самоуправление будет партийно независимым, а возможно, и политически независимым от центральной власти. Это говорит о том, что местная политика будет существенно отличаться, будет иметь определенную автономию, и руководить городами будут партии мэров и разные конфигурации политических сил в городских советах. Партия "Слуга народа" будет там принимать участие, но не на первых позициях", - сказал Карасев агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Также он обратил внимание на ситуацию с Киевом. По словам Карасева, центральная власть всегда пыталась контролировать ситуацию в столице Украины, и сейчас возникает вопрос, будет ли избранный в первом туре мэром Виталий Кличко утвержден указом президента главой всей Киевской городской государственной администрации, или все-таки президентская вертикаль и Офис президента рискнет назначить кого-то другого на эту должность для того, чтобы ограничить власть Кличко.

"Если так будет, это закладывает серьезные проблемы для местного самоуправления в Киеве. Не думаю, что этому будут рады много политических сил, представленных в Киевсовете, это и "Батькивщина", и "Европейская солидарность" ("ЕС"), и "Оппозиционная платформа - За жизнь" ("ОПЗЖ"), и "Голос", не говоря уже об "Ударе" Кличко". Потому, если и были планы у центральной власти назначить кого-то своего на должность главы КГГА, соответственно, ограничив возможности мэра Кличко и Киевсовета, думаю, в ситуации таких раскладов, когда в Киевсовете все - это силы, оппозиционные к "Слуге народа" - от "ОПЗЖ" до "Удара" и "ЕС", - тогда у президента не остается выбора, как просто переназначить Кличко. Но тогда выходит, что Киев потерян для центральной власти и "Слуг народа", - пояснил эксперт.

Карасев подчеркнул, что в Киеве "Слуга народа" точно проиграла, а в других городах ее "поражение не такое чувствительное".

Также Карасев прокомментировал возможный выход во второй тур кандидата в мэры Киева от "ОПЗЖ" Александра Попова.

"У "ОПЗЖ" есть два крыла: Медвечука и Левочкина, и Попов больше склонялся ко второму крылу. И он не очень светил "ОПЗЖ". Он все-таки вышел во второй тур, как бывший глава Киева. Во-первых, ностальгия. А во-вторых, люди хотят хозяйственника и больше хозяйственного порядка в Киеве. Не все же хотят голосовать за призыв к европейской столице, многие хотят элементарного порядка в ЖКХ и т.д., потому вполне закономерно, что был запрос именно на такую фигуру, и на это запрос ответил Александр Попов, который провел достаточно спокойную не истерическую, не массированную, хотя не эффектную, но эффективную кампанию", - считает политолог.

Он подчеркнул, что этот успех не стоит преувеличивать, потому что разрыв между Кличко и Поповым, если будет второй тур, достаточно большой. "Если бы вышел во второй тур, например Кучеренко, Верещук или Притула, Кличко было бы менее комфортно, потому что можно было бы создать "антикличковскую" коалицию во втором туре. А вот вокруг Попова, даже если он и лично может вызывать симпатии, поскольку он от "ОПЗЖ", выстроить "антикличковскую" коалицию будет невозможно. Как раз наоборот, могут все объединиться, чтобы не допустить Попова на должность мэра, то есть "ОПЗЖ" на контроль над Киевом", - сказал эксперт.

Однако по его мнению, такая ситуация может больше устроить центральную власть, поскольку в случае гипотетической победы Попова власть может назначить своего главу КГГА, и этот шаг президента поддержат другие политические силы для того, чтобы не дать "ОПЗЖ" руководить Киевом.

Касаемо наиболее неожиданных побед и поворотов на выборах, Карасев указал на то, что "Партия Шария" по результатам выборов заходит в местные советы Мариуполя, Кривого Рога, Харькова, Одессы.

"Подрастает новое политическое поколение юга и востока Украины, которые сегодня идут под флагом "Партии Шария". Это тоже изменения, потому что юг и восток Украины - это больше старые элиты и в политическом, и даже иногда в возрастном смысле этого слова. А здесь уже на "Голос" Вакарчука, голос прозападных новых политических сил появляются политические проекты, которые показывают свою успешность пока что на местных выборах, но, очевидно, с прицелом на общенациональные амбиции и результаты", - резюмировал он.