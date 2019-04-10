Упрощение открытия счетов нерезидентами отражает неизменность курса на либерализацию нормативного регулирования – юристы

Упрощение процедуры открытия счетов нерезидентами отражает неизменность курса на либерализацию нормативного регулирования и положительно повлияет на условия ведения бизнеса в Украине, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" юристы.

Комментируя обновление Национальным банком Украины (НБУ) Инструкции о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов, которая вступила в силу с 4 апреля, советник юридической фирмы "Астерс" Габриэл Асланян отметил, что еще одним немаловажным эффектом новации является "положительный сигнал иностранным компаниям о том, что ситуация в стране налаживается, поскольку нет больше необходимости поддерживать жесткие ограничения на операции".

Вместе с тем, юрист считает, что невозможность открывать счета в Украине не являлась однозначным препятствием для работы иностранных компаний в стране.

"Если иностранная компания имела намерение вести активную деятельность в Украине, она всегда могла учредить или приобрести здесь дочернее предприятие, открыть представительство, имеющие право открытия текущих счетов", - сказал он, подчеркнув, что, вместе с тем, действовавшее ограничение на открытие счетов было вполне ощутимо для иностранных кредиторов.

Г.Асланян отметил, что после отмены ограничения на открытие счетов иностранный кредитор "получает возможность не на бумаге, а в действительности реализовывать свои залоги в отношении гривневых поступлений на счета резидентов или на выручку по гривневым контрактам между резидентами Украины".

Кроме того, для кредитора важна возможность напрямую, в качестве выгодополучателя, получить страховое возмещение от украинского страховщика при утрате профинансированного проекта.

"Ранее эти инструменты защиты были крайне ограничены для иностранных кредиторов. А сейчас это стало возможным благодаря новому валютному регулированию и возможности открытия текущих счетов в Украине. Таким образом, новые правила реально уравняли возможности местных и иностранных кредиторов удовлетворить свои требования к должнику", - сказал юрист.

В свою очередь, юрист международного департамента юрфмиры K.A.C.Group Екатерина Ткаченко напомнила, что, благодаря нововведениям при изменении наименования юридического лица действующие счета не нужно будет закрывать. Также отменяется представление клиентами банков при открытии счетов карточки с образцами подписей, распоряжение будет происходить только лицами, которые согласно законодательству имеют на это право.

По ее оценке, нововведения в значительной мере оценят иностранные предприниматели, которые открывают счета в Украине с целью получения процентов по вкладам, так как в Украине достаточно высокая ставка по депозитам.

"Наши иностранные клиенты чаще всего открывают счета в украинских банках с целью вложений в местную недвижимость, производственные активы и корпоративные права", - отметила Е.Ткаченко.

Со своей стороны управляющий партнер юридической фирмы RI-Group Александр Кеер также отметил, что новация НБУ - "существенный шаг к валютной либерализации в Украине".

"Макроэкономическим эффектом от этого решения наверняка станет улучшение инвестиционного климата, привлечение инвестиций в Украину. Согласно документу, у иностранцев появляется возможность, как открывать счета в наших банках, так и делать платежи в гривне, а это существенно ускоряет движение средств, снимает многие бюрократические препоны, упрощает ведение бизнеса на нашей территории", - сказал он.

В свою очередь, партнер юридической компании ILF Сергей Сильченко отмечает, что "само по себе постановление НБУ кардинально не меняет инвестиционный климат в Украине, но НБУ сделал еще один шаг к валютной либерализации и привлечению иностранных инвесторов", предоставив возможность открывать счета новым субъектам юридическим лицам-нерезидентам, в том числе иностранным инвестиционным фондам, и компаниям по управлению активами, которые действуют от имени таких инвестиционных фондов.

"Инструкция предусматривает отмену ограничений на проведение операций по счетам, взамен предусмотрены особенности осуществления операция по определенным счетам клиентов. Эти нововведения, а также отмена необходимости подачи карточек с образцами подписей при открытии счета, отмена требования о закрытии счета при смене наименования компании делает Украину более привлекательной для иностранного инвестора", - сказал он, подчеркнув, что, тем не менее, действия НБУ "скорее являются дополнением к комплексу мер, которые осуществляются в Украине в рамках валютной либерализации".

"Инвесторов привлекают не отдельные документы, а общая среда, в т.ч. стабильность валюты, прозрачность банковской системы и отсутствие коррупции", - сказал он.

С.Сильченко называет безусловным плюсом обновленной инструкции уменьшение бюрократии и сбора ненужных документов.

Он также отметил, что невозможность открытия счета в Украине для иностранных компаний затрудняла работу с украинскими контрагентами, так как ранее компании-нерезиденты при работе с украинскими компаниями производили расчеты со своих счетов в зарубежных банках в иностранной валюте. Для зачисления средств на счет украинского контрагента уходило достаточно много времени, более того, 30% валютной выручки (до 1 марта - 50%) подлежало продаже.

Согласно новым положениям инструкции у зарубежных компаний появится возможность открывать счета в украинских банках, производить расчеты (инвестировать) в гривне, что значительно упростит и ускорит движение средств и ведение бизнеса на территории Украины в целом.

Вместе с тем, С.Сильченко подчеркнул, что "существует риск, что украинская банковская система и ее "свобода" станут привлекательными для недобросовестных компаний, которые будут использовать банковскую систему Украины для отмывания средств, полученных незаконным путем".

"Здесь большая ответственность ложится на банки, которые в своей деятельности должны использовать риск-ориентированный подход. Понимая это, НБУ внес изменения в положение о финмониторинге, таким образом, приняв во внимание мировые тенденции по противостоянию отмыванию денег. Документ содержит понятие "компании-оболочки" и рамочно описывает действия банка при идентификации компании-нерезидента. Верификация компаний-нерезиеднтов при открытии счета, контроль за операциями теперь полностью ложится на обслуживающий банк, который будет проводить финансовый мониторинг с учетом риск-ориентированного подхода", - сказал он.

Юрист адвокатской компании "Прайм" Дмитрий Полищук, в свою очередь, обратил внимание, что значительная либерализация операций нерезидентов может спровоцировать риск использования банковской системы Украины компаниями-оболочками, которые нередко являются участниками схем отмывания средств.

Поэтому НБУ внес изменения в положение об осуществлении банками финансового мониторинга, которые также вступили в силу 4 апреля 2019.

Согласно новым правилам счета нерезидентов будут проверяться и анализироваться с целью выявления компаний-оболочек, причем такие проверки не будут касаться холдинговых компаний или их корпоративных предприятий, при условии, что структура собственности холдинговой компании прозрачна и позволяет определить конечных бенефициаров владельцев (контроллеров), а хозяйственная деятельность такого юридического лица дает возможность полного понимания ее характера.

Вместе с тем, по мнению А.Кеера новации НБУ "не приведут к немедленному росту иностранных инвестиций в нашу страну, ведь все мы сейчас стали заложниками длинного выборного цикла (президенсткие и парламенсткие выборы 2019 года), однако для уже действующего здесь иностранного бизнеса этот шаг Нацбанка – жирный плюс и ориентир на качественные изменения в стране".

Как сообщалось, НБУ предоставил возможность открывать счета новым субъектам финансового рынка Украины - юридическим лицам-нерезидентам, в том числе иностранным инвестиционным фондам и компаниям по управлению активами, действующих от имени таких инвестиционных фондов.

Право открывать счета в украинских финансовых учреждениях и осуществлять через такие счета валютные операции юридическим лицам - нерезидентам Украины предусматривают законы "О валюте и валютные операциях"и "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций", а также Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

В связи с этим НБУ обновил Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов.

Новая редакция этого документа, обнародованная на сайте центробанка, утверждена постановлением его правления от 1 апреля 2019 года №56 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" и вступает в силу с 4 апреля 2019 года.