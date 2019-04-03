Экономика

13:20 03.04.2019

"Укртелеком" зафиксировал 2 случая повреждения кабеля в период проведения первого тура выборов президента

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"Укртелеком" зафиксировал 2 случая повреждения кабеля в период проведения первого тура выборов президента

"Укртелеком" отчитался о двух попытках кражи кабеля, осуществленных злоумышленниками в период проведения первого тура выборов президента Украины (31 марта – 1 апреля) и приведших к кратковременным перебоям со связью.

"За этот период на телекоммуникационной сети "Укртелекома" было зафиксировано всего несколько попыток похищения кабеля. Реакция на эти инциденты была оперативной, злоумышленники задержаны, предоставление услуг оперативно восстановлено", - подчеркивается в сообщении на сайте компании.

По данным оператора, 31 марта злоумышленники при попытке похитить магистральный телекоммуникационный кабель в Бахмуте лишили телефонной связи пять избирательных участков в Северске Донецкой области.

"Воров задержали на месте силами охранной компании и передали полиции. И еще один инцидент произошел в Кривом Роге, где в ночь на 1 апреля воры повредили волоконно-оптический кабель. Работники "Укртелекома" оперативно восстановили оптическую сеть", - отмечается в сообщении оператора.

В компании подчеркнули, что в период проведения первого тура выборов президента Украины "Укртелеком" традиционно обеспечивал центральную, окружные и участковые избирательные комиссии телекоммуникационными услугами, в частности, каналами передачи данных, доступом к интернету и голосовой телефонией. Для предоставления услуг использовались оптическая и медная телекоммуникационная инфраструктура и конвергентные решения с использованием проводного и радиосвязи.

Услуги были предоставлены в полном объеме.

Как сообщалось, ранее "Укртелеком" принял ряд мер по усилению безопасности кабельной сети на период проведения выборов президента Украины. В частности, усложнил доступ к телекоммуникационным колодцам.

Теги: #укртелеком
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