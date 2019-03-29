НБУ обязал финкомпании и операторов почтовой связи информировать об отказе в проведении операций лицам из санкционного списка

Национальный банк Украины (НБУ) обязал небанковские финансовые учреждения и операторов почтовой связи предоставлять в центробанк информацию об отказе в проведении операций лицам из санкционного списка.

Согласно сообщению НБУ на сайте, отныне небанковские финансовые учреждения и операторы почтовой связи обязаны представлять в НБУ информации об:

- отказе в проведении валютно-обменных операций лицам, указанным в санкционных списках, к которым применены санкции "блокирование активов" и/или "остановки финансовых операций;

- отказе в осуществлении перевода средств без открытия счетов по поручению / в пользу лиц, указанных в санкционных списках.

Такие нововведения утверждены постановлением НБУ от 28 марта 2019 года №53 "О внесении изменений в постановление правления Национального банка Украины от 1 октября 2015 года №654".

Документ вступит в силу с 30 марта 2019 года.

"Национальный банк Украины с целью безотлагательного реагирования на имеющиеся и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности и территориальной целостности Украины усовершенствовал механизм реализации санкций", - говорится в сообщении.

Санкции применяются, в том числе, по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", введенным в действие указом президента Украины от 19 марта 2019 № 82/2019.