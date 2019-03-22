Экономика

13:34 22.03.2019

Верховный суд отменил решения о возврате ЗТМК государству - Group DF

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Верховный суд отменил решения о возврате ЗТМК государству - Group DF

Верховный суд Украины отменил решение Хозяйственного суда Запорожской области по иску Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в интересах государства к входящей в Group DF оффшорной компании Tolexis Trading Limited (Кипр) о расторжении договора с Фондом госимущества Украины (ФГИ) о создании ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" (ЗТМК) на базе одноименного госпредприятия.

Как сообщается в заявлении Group DF, направленном агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу, компания Tolexis Trading Limited оспорила в Верховном суде решения судов первой и апелляционной инстанций о возврате ЗТМК в государственную собственность. 

"Коллегией судей Верховного суда Украины было принято решение об отмене решений первой и апелляционных инстанций как таких, которые не отвечают нормам украинского законодательства. Решением Верховного суда дело отправлено на повторное рассмотрение в Хозяйственный суд Запорожской области", - отмечается в пресс-релизе.

При этом напоминается, что компания Tolexis Trading Limited вложила в развитие ЗТМК $110 млн. Благодаря инвестициям Tolexis Trading Limited, ЗТМК из убыточного государственного предприятия с многомиллионными долгами перед поставщиками и сотрудниками начало работать с прибылью и впервые в истории комбината выплачивать государству дивиденды.

ЗТМК с 2013 года получило более 480 млн грн чистой прибыли, а государство – более 135 млн грн дивидендов. При этом сам учредитель ЗТМК – компания Tolexis Trading Limited - приняла решение не выплачивать себе дивиденды, а направила их на поддержание операционной деятельности предприятия.

Решение Верховного суда будет способствовать повышению доверия к Украине как правовому государству со стороны украинских и иностранных инвесторов и партеров, полагают в Group DF.

Теги: #group_df #зтмк
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