По решению суда подконтрольный Group DF Запорожский ТМК возвращен в собственность государства - САП

Хозяйственный суд Запорожской области удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры в интересах государства к компании "Толексис Трейдинг Лимитед" (Кипр) и ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" о расторжении договора об учреждении этого общества и возвращении государству цельного имущественного комплекса комбината.

"Сегодня суд первой инстанции полностью удовлетворил иск САП и своим решением вернул "Запорожский титано-магниевый комбинат" в собственность государства", - сообщает пресс-служба САП в Telegram в среду.

В прокуратуре отметили, что аналогичное решение Запоризьський суд уже выносил в июле 2018 года, и законность этого решения подтвердил суд апелляционной инстанции, однако Верховный суд, частично удовлетворив кассационную жалобу компании "Толексис Трейдинг Лимитед" (Кипр), направил дело на новое рассмотрение.

Как сообщалось, Специализированной антикоррупционной прокуратурой в Хозяйственный суд Киева в 2016 году подано исковое заявление с требованием расторгнуть договор об учреждении ООО "ЗТМК", как таковой, что противоречит интересам государства.

По данным правоохранителей, в 2013 году во исполнение постановления Кабинета министров Украины по результатам проведенного конкурса Фондом государственного имущества Украины с победителем - оффшорной компанией "Толексис Трейдинг Лимитед" (Кипр), которая входит в группу компаний DF Group, с целью якобы привлечения инвестиций для внедрения современных прогрессивных технологий и создания высокорентабельного производства, заключен договор об учреждении ООО "ЗТМК".

Согласно достигнутым договоренностям, Фондом в уставный капитал созданного субъекта передан целостный имущественный комплекс комбината, ранее находившийся в управлении ГП "ЗТМК".

Компанией "Толексис Трейдинг Лимитед" осуществлен вклад в денежной форме в сумме $110 млн, который имел исключительное целевое назначение - для финансирования модернизации производства с установленными сроками в течение 2013 - I квартала 2015г..

Несмотря на то, что доля государства в ООО "ЗТМК" составляет 51% (контрольный пакет), фактически предприятие было передано в управление приближенного к инвестору менеджмента, которым большинство из привлеченных инвестиций растрачено на погашение ранее созданных задолженностей ГП "ЗТМК" за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group.

В дальнейшем эти средства выведены из Украины путем перечисления на счета оффшорных фирм. При этом на модернизацию производства фактически было направлено только 20 млн грн.

САП было инициировано расторжение вышеуказанного договора об учреждении ООО "ЗТМК" и возвращение комбината полностью в сферу государственного управления.

В свою очередь глава ФГИ Дмитрий Сенниченко в распространенном Фондом пресс-релизе отметил, что "решение суда доказывает - никто не может наживаться за счет государства и народа Украины".

"Возвращение ЗТМК в государственную собственность обеспечит дальнейшее развитие и обновление производства, которое началось в 2020 году. В июне прошлого года на предприятии был назначен новый менеджмент, тогда мы восстановили контроль государства над комбинатом и приступили к реализации программы финансового оздоровления и модернизации. Уже скоро ЗТМК вернет себе статус жемчужины украинской металлургии ", - прокомментировал ситуацию Сенниченко, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, совместные действия ФГИ и нового руководства ООО "ЗТМК" уже позволили ликвидировать коррупционные схемы, добиться разблокирования счетов предприятия, заключения прямых контрактов на поставку электроэнергии с государственными генерирующими компаниями, а также реструктуризации части имеющихся долгов.

За счет собственных средств предприятия обеспечиваются инвестиции в размере 120 млн грн в модернизацию основных фондов. Завершение сооружения нового оборудования позволит увеличить объемы производства вдвое к концу 2021г при дополнительном снижении себестоимости продукции на 15-20%.

"Справедливость и интересы государства всегда стоят выше любых частных целей и никто не может безнаказанно превращать госпредприятия на собственные коррупционные кормушки. Фонд продолжит системно бороться за права государства и наводили порядок на государственных предприятиях. Возвращение ЗТМК к 100%-ной собственности государства - важный шаг к экономическому росту, поскольку в перспективе мы сможем привлечь честного инвестора, который будет действительно развивать предприятие, а не уничтожать его ", - резюмировал Сенниченко.

Компания Tolexis Trading Limited - подконтрольная Group DF бизнесмена Дмитрия Фитрташа.

ЗТМК - единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана. Его проектная мощность - 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки.

Государство владеет контрольным пакетом ООО "ЗТМК", структуры Group DF – 49%-ной долей.