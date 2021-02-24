Кабмин повторно согласовал назначение и.о. директора ЗТМК Лубенникова

Кабинет министров Украины повторно согласовал назначение Сергея Лубенникова исполняющим обязанности директора входящего в титановый бизнес Group DF ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" (ЗТМК), 51%-й долей которого владеет государство.

"На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений. Члены правительства проголосовали за (…) согласование назначения Лубенникова Сергея Викторовича исполняющим обязанности директора ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат", - сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Telegram-канале по итогам заседания в среду.

Кабмин уже согласовывал назначение Лубенникова и.о. директора ЗТМК - соответствующее распоряжение правительства №165-р датируется 26 февраля 2020 года.

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины, владеющий как представитель государства 51%-й долей ООО "ЗТМК", инициировал проведение 29 мая 2020 года общего собрания учредителей компании, на котором было принято решение о смене руководства предприятия и назначении и.о. директора Лубенников. В свою очередь Group DF, в которую входит Tolexis Trading Limited (Кипр), как собственник 49% предприятия, заявила о незаконности данного решения из-за ряда нарушений законодательства.

Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко тогда заявил, что ЗТМК вернулся под контроль государства, а Лубенников внесен в Единый реестр юридических лиц. При этом он отметил, что правительство еще в феврале-2020 согласовало кандидатуру нового руководителя ООО "ЗТМК", но дальнейшие действия по увольнению неэффективного руководства (Владимира Сивака) упорно блокировались судебными решениями, которые сопровождались информационными атаками на государство.

После этого Окружной суд Киева признал незаконными действия ФГИ относительно внесения предложения назначить Лубенникова и.о. директора ЗТМК, отменив соответствующее распоряжение. В ноябре 2020 года хозяйственный суд Запорожской области суд также признал это назначение незаконным.

ЗТМК - единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана. Его проектная мощность - 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки.

Государство владеет контрольным пакетом ООО "ЗТМК", структуры Group DF – 49%-й долей.