Инвестиции

17:48 30.11.2021

ЗТМК возвращается в собственность государства: решение апелляции вступило в законную силу - ФГИ

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ЗТМК возвращается в собственность государства: решение апелляции вступило в законную силу - ФГИ

Центральный апелляционный хозяйственный суд 30 ноября 2021 года подтвердил решение первой инстанции о возвращении 49% акций ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" (ЗТМК), которые принадлежали компании Tolexis Trading Group DF Дмитрия Фирташа, в сферу управления Фонда госимущества (ФГИ) Украины.

"Победа в апелляционном суде - результат упорной работы команды Фонда госимущества и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)", – подчеркнул глава Фонда Дмитрий Сенниченко, слова которого приводятся в пресс-релизе во вторник.

При этом он добавил, что решение о возвращении ЗТМК государству уже вступило в законную силу и будет выполнено в ближайшее время.

"Окончательное решение о возвращении ЗТМК в собственность государства позволит привлечь компетентного и честного инвестора, который превратит его в мощный промышленный актив благодаря продолжению модернизации и эффективному управлению", - подчеркнул Сенниченко.

В пресс-релизе напоминается, что в августе 2021 года Хозяйственный суд Запорожской области по иску САП в интересах государства в лице ФГИ как истца установил, что Tolexis Trading Group после получения в 2013 году доли вновь созданного ООО "ЗТМК" не выполнила взятые на себя обязательства по обеспечению $110 млн инвестиций в модернизацию предприятия на протяжении 2013 –первый квартал 2015 гг.

В суде доказано, что предприятие было передано в управление приближенного к инвестору менеджмента, несмотря на то, что доля государства в нем составила 51%. Назначенный менеджмент потратил привлеченные $110 млн на погашение ранее созданных задолженностей ЗТМК за энергоносители перед кредиторами, связанными с Group DF. Позже денежные средства были выведены на счета оффшорных фирм. На модернизацию предприятия было направлено только 20 млн грн.

Совместные действия ФГИ и нового руководства ЗТМК уже позволили ликвидировать коррупционные схемы, добиться разблокирования счетов предприятия, заключения прямых контрактов на поставку электроэнергии с государственными генерирующими компаниями, а также реструктуризации имеющихся долгов. Кроме того, начата модернизация и уже работает первый новый биполярный электролизер, позволяющий экономить около 30% электроэнергии.

Однако на сегодня ситуация с ЗТМК до сих пор критическая из-за резкого удорожания энергоносителей и накопленных прошлым руководством миллиардных долгов за электроэнергию, резюмируют в ФГИ.

ЗТМК - единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана. Его проектная мощность - 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки.

Государство владеет контрольным пакетом ООО "ЗТМК", структуры Group DF – 49%-й долей.

Теги: #зтмк #фги #сенниченко
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