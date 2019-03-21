Запрет английского суда "Газпрому" на вывод активов из Англии и Нидерландов остается в силе – "Нафтгогаз"

Английский коммерческий суд приостановил производство по делу о принудительном исполнении на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража по транзитном спору "Нафтогаза" и "Газпрома", наложив на "Газпром" определенные обязательства, в частности насчет несокрытия и невывода своих активов из юрисдикций Англии и Нидерландов, заявляет пресс-служба украинской компании.

"Кроме того, "Газпром" обязан в течение 28 дней с момента удовлетворения ходатайства предоставить денежное обеспечение на счет суда или эскроу счет одного из лондонских банков в качестве гарантии выполнения требований суда", – говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины".

Украинская компания указывает, что если "Газпром" будет уклоняться от выполнения решения Английского коммерческого суда, то к нему будут применены санкции в виде штрафов или привлечения к уголовной ответственности директоров или иных должностных лиц, а "Нафтогаз" сможет беспрепятственно продолжить выполнение решения Стокгольмского арбитража на территории Англии и Уэльса.

НАК добавляет, что сейчас в Нидерландах продолжается процесс по активам "Газпрома", которые были "заморожены" по требованию "Нафтогаза" в рамках обеспечения. Решение британского коммерческого суда на это производство не влияет, уточняет украинская компания. Она напоминает, что подала заявление в Голландский апелляционный суд о признании и принудительном исполнении решении Стокгольмского арбитража в транзитном споре в сентябре пришлого года, "Газпром" решил не защищаться, и его представители не явились на устные слушания в январе, потому вскоре ожидается решение.

Ранее в четверг "Газпром" сообщил, что английский суд 15 марта 2019 года приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины" в рамках контракта на транзит газа до окончания производства в апелляционной инстанции суда округа Свеа (Швеция).

"Газпром" продолжит защищать свои права", - подчеркнула российская компания.