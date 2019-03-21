Высокий суд Англии и Уэльса приостановил производство по делу об аресте активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза"

Высокий суд Англии и Уэльса 15 марта 2019 года приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины" в рамках контракта на транзит газа, сообщила российская компания.

Судебный процесс в Великобритании приостановлен до окончания производства в апелляционной инстанции суда округа Свеа (Швеция).

"Газпром" продолжит защищать свои права", - подчеркивается в сообщении.