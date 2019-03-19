Саудовская Аравия потратит $23 млрд на благоустройство столицы

Власти Саудовской Аравии планируют направить 86 млрд риялов ($23 млрд) на благоустройство столицы страны - Эр-Рияда.

Предполагается, что эта программа создаст десятки тысяч рабочих мест.

Поучаствовать в программе сможет и частный бизнес - для него предусмотрены возможности для инвестиций общим объемом порядка $15 млрд.

Строительные работы в рамках проекта начнутся во второй половине текущего года, говорится в сообщении саудовского правительства.

По информации государственного информагентства Saudi Press Agency, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман возглавит комитет, который будет контролировать программу, призванную трансформировать Эр-Рияд в "один из самых удобных для проживания городов".

Среди проектов, входящих в программу благоустройства, - создание парка имени короля Салмана, который, по задумке дизайнеров, станет одним из крупнейших городских парков в мире. Проект предусматривает жилищную застройку, строительство отелей и центра искусств.

Кроме того, предполагается, что через весь город - с востока на запад - протянется спортивный бульвар с велосипедными и пешеходными дорожками, а также c возможностью передвижения на лошадях.

В рамках программы также запланировано существенное - в 16 раз - озеленение Эр-Рияда и создание по всему городу выставок работ местных и зарубежных художников, сообщает агентство Bloomberg.

Вероятно, программа благоустройства столицы получит поддержку населения, регулярно жалующегося на недостаток зеленых насаждений и скудность культурного досуга. Данные Saudi Press Agency указывают на возможность создания 70 тыс. рабочих мест для жителей Эр-Рияда.