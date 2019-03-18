Чернобыльская АЭС объявила тендер на демонтаж нестабильных конструкций "Укрытие" на 2,5 млрд грн

Государственное специализированное предприятие (ГСП) "Чернобыльская АЭС" объявило тендер на демонтаж нестабильных конструкций объекта "Укрытие" (старого "саркофага" над разрушенным четвертым блоком станции) с ожидаемой суммарной стоимостью в 2,547 млрд грн, свидетельствуют данные в электронной системе закупок ProZorro.

Конечный срок подачи тендерных предложений – 15 апреля, аукцион состоится 21 мая, срок оказания услуг – 20 декабря 2023 года.

Как сообщалось, ранее над старым объектом "Укрытие" был надвинут новый безопасный конфайнмент (НБК), строительство которого началось еще в 2012 году после масштабных подготовительных работ на площадке. Из-за больших размеров НБК его пришлось строить двумя частями, которые были подняты и успешно соединены в 2015 году. Внутри арки НБК установлен кран для демонтажа существующего старого "Саркофага" и остатков четвертого энергоблока. НБК имеет проектный срок эксплуатации 100 лет. Его строительство обошлось в EUR1,5 млрд.

В настоящее время на промышленной площадке ЧАЭС продолжаются пусконаладочные работы, индивидуальные и комплексные испытания оборудования и технологических систем нового безопасного конфайнмента.