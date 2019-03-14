"ArcelorMittal Кривой Рог" намерен с 1 мая повысить зарплату работникам на 15-20%

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) намерен увеличить заработную плату своим сотрудникам и персоналу дочерних предприятий на 15%-20% с 1 мая текущего года.

Как сообщает профсоюзный еженедельник "Вместе-Профинфо" первичной организации профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины (ППО ПМГУ) ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог", о таком решении объявила и.о. директора департамента по персоналу предприятия Юлия Чермазович на состоявшейся 12 марта конференции трудового коллектива.

При этом топ-менеджер отметила, что 2018 год был крайне непростым для "ArcelorMittal Кривой Рог". Ряд трудностей на производстве - обрушение крыши в конвертерном цехе, длительное восстановление доменной печи №9, сложности с логистикой - привели к потерям около 22% годового производства стали. Не были полностью достигнуты цели по ключевым показателям эффективности и охране труда.

Кроме этого, в течение 2018 года предприятие потеряло ряд очень важных рынков – России, Америки, Египта, а два дня назад, по ее словам, были введены ограничительные меры в виде импортных пошлин и на рынке Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Но несмотря на это, менеджмент и трудовой коллектив взяли на себя обязательства компенсировать потери производства в 2018 году, обеспечить стабильную работу предприятия и реализацию инвестиционной программы, отмечается в профсоюзном издании. Это позволило в полном объеме выплатить "13-ую зарплату" работникам "ArcelorMittal Кривой Рог" и дочерних предприятий, а также приступить к переговорам с профсоюзом металлургов и горняков Украины о повышении заработной платы в 2019 году.

"Несмотря на все трудности, мы уверены, что нам удастся справиться со всеми поставленными задачами. Поэтому в интересах трудового коллектива и по результатам переговоров с ПМГУ менеджмент предприятия принял решение повысить заработную плату работникам ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" и дочерних предприятий с 1 мая в среднем на 15%, а для отдельных профессий до 20%. Мы уверены, что вместе сможем преодолеть все сложности и сделать 2019 год, юбилейный для ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог", действительно успешным и выдающимся в истории развития предприятия", – сказала Ю.Чермазович, слова которой приводит издание.

Как сообщалось в пресс-релизе компании в среду, "ArcelorMittal Кривой Рог" и его дочерние предприятия начали перечислять работникам 13-ю зарплату. До 15 марта она будет выплачена в полном объеме - в этом году на эти цели будет направлено около 300 млн грн (с учетом налогов).

При этом отмечалось, что с ноября 2017 года по декабрь 2018-го средняя зарплата в "ArcelorMittal Кривой Рог" выросла на 43,4%, в январе текущего года она составила 16,172 тыс. грн.

Также сообщалось, что в 2018 году предприятие, по оценкам экспертов, сократило выпуск проката на 18,3% по сравнению с 2017 годом - до 4,197 млн тонн, стали - на 18%, до 4,764 млн тонн, чугуна - на 17,2%, до 4,622 млн тонн. Выпуск агломерата упал на 18,1%, до 8,6 млн тонн, но возрос товарной железной руды на 21,8%, до 923 тыс. тонн, железорудного концентрата - на 2,1%, до 9,326 млн тонн, кокса - на 12,6%, до 2,714 млн тонн.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".