Экономика

15:01 14.03.2019

Глава "Нафтогаза" прогнозирует снижение в апреле цены импортируемого газа ниже регулируемой PSO для населения

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Глава "Нафтогаза" прогнозирует снижение в апреле цены импортируемого газа ниже регулируемой PSO для населения

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прогнозирует снижение в апреле 2019 года цены импортируемого газа ниже установленного для населения уровня, утвержденного постановлением Кабинета министров о спецобязательствах (PSO).

"Цена на европейском рынке за последние месяцы снизилась настолько, что с апреля украинские газовые трейдеры, вероятно, будут предлагать газ по цене более низкой, чем текущая цена, установленная для населения в постановлении о PSO", - написал он в "Фейсбук".

По его расчетам, с учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку цена газа ожидается на уровне примерно 8380 грн/тыс. куб. м, тогда как население, согласно постановлению, платит по 8550 грн/тыс. куб. м.

В этой связи А.Коболев вновь предложил Кабинету министров отменить режим спецобязательств и открыть рынок бытовых потребителей для конкуренции между поставщиками.

"У украинских бытовых потребителей выбора нет. Для абсолютного большинства из них поставщик только один - частная компания газсбыт. Обеспечивать его газом обязан "Нафтогаз", потому что есть постановление о возложении спецобязательств. Мы уверены, что бытовые потребители должны получить возможность свободно выбирать поставщика с учетом лучшей цены, надежности и сервиса", - добавил он.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №867 от 19 октября 2018 года продлил спецобязательства "Нафтогаза" продавать природный газ для населения, религиозных организаций и производителей тепловой энергии до 1 мая 2020 года. Правительство также пересмотрело формулу расчета цены для продажи газа по PSO, повысив ее на 23,5% – до 8,55 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС и расходами на транспортировку и поставку).

Обязанность поставлять газ населению и тепловикам сохранилась за газсбытами, которым НАК до 1 мая 2020 года не имеет права отказать в удовлетворении заявки при соблюдении ими ряда условий. В то же время каждый бытовой потребитель имеет право на свободный выбор и смену поставщика газа по PSO.

Теги: #pso #нафтогаз_украины #коболев #газ #прогноз #цена
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