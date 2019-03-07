Экономика

16:39 07.03.2019

Тренд на укрепление гривни поддерживает благоприятная внешняя конъюнктура - НБУ

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Тренд на укрепление гривни поддерживает благоприятная внешняя конъюнктура - НБУ

Продолжение наметившегося в начале года тренда на укрепление гривни в последние недели поддерживает стабильное предложение иностранной валюты на фоне благоприятной внешней конъюнктуры, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

"Ситуацию на валютном рынке сформировали следующие факторы: благоприятная внешняя конъюнктура для товаров украинского экспорта; приближение сроков уплаты годовых налогов в госбюджет, что стимулирует бизнес активнее продавать инвалюту; слабый рост импорта товаров и низкие объемы репатриации дивидендов в инвалюте за границу, а также чистая продажа валюты населением", - указано в сообщении.

В то же время, по данным НБУ, приток иностранного капитала в государственные ценные бумаги, который наблюдался с середины января, к настоящему времени замедлился и не играет значительной роли в укреплении курса гривни, добавил Нацбанк.

В целом НБУ отмечает, что колебания курса в сторону укрепления, которые наблюдаются в последние недели, является здоровой реакцией рынка на постоянные изменения экономической ситуации: под влиянием изменения баланса спроса-предложения национальная валюта может как усиливаться, так и ослабляться. В таких условиях краткосрочное прогнозирование курса гривни затруднен.

Вместе с тем центробанк добавляет, что для хеджирования валютных рисков, связанных с выполнением обязательств по кредитным договорам и внешнеэкономическим контрактам, бизнес может заключать с банками беспоставочные форварды, фиксируя для себя определенный уровень курса в будущем.

Кроме того, Нацбанк сообщил: пользуясь благоприятной ситуацией на валютном рынке, он посредством интервенций пополняет международные резервы. Соответственно, с начала текущего года и по 7 марта чистая покупка валюты Нацбанком составила около $700 млн, из них более $200 млн - за первую неделю марта.

Теги: #нбу #гривня
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