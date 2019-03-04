НБУ зафиксировал легализацию публичными лицами доходов через операции с ОВГЗ, рекомендует банкам усилить надзор

Национальный банк Украины (НБУ) заявляет о распространении в стране схемы, особенно среди публичных деятелей и связанных с ними лиц, по получению инвестиционной прибыли с целью искусственного формирования доходов для дальнейшей их легализации во время декларирования.

Как сообщается на сайте центробанка, речь идет о так называемых "циклических операциях", особенностью которых является покупка и продажа одних и тех же облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в течение короткого промежутка времени, в том числе одного рабочего дня.

Как объясняет НБУ, указанная схема может реализовываться через финансовых посредников на фондовом рынке и происходить в несколько этапов:

- на первом этапе брокер, действуя от своего имени, за счет и по распоряжению юрлица покупает у банка пакет ОВГЗ и перепродает его другому брокеру по цене, ниже приобретения (но в пределах рыночных цен);

- на втором этапе этот же пакет ОВГЗ вновь, по более высокой цене, выкупает первый брокер, действующий от своего имени, но за счет и по распоряжению юрлица, но в дальнейшем он снова перепродает этот пакет в пользу физлица по более низкой цене;

- затем физическое лицо продает пакет этих бумаг банку по более привлекательной цене.

"В результате таких циклических операций физическое лицо получает инвестиционный доход, а юридические лица - инвестиционный убыток в таком же размере", - отмечает НБУ.

Нацбанк рекомендует банкам уделять особое внимание мониторингу подобных финансовых операций, в том числе ОВГЗ, номинированным в иностранной валюте, характер которых может свидетельствовать о легализации "грязных" денег.