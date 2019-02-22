Экономика

09:48 22.02.2019

Нефть завершает в плюсе 2-ю неделю подряд на снижении добычи ОПЕК+

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Нефть завершает в плюсе 2-ю неделю подряд на снижении добычи ОПЕК+

Нефтяной рынок слабо снижается на азиатских торгах в пятницу, но при этом завершает ростом вторую неделю подряд благодаря снижению добычи ОПЕК+ и сигналам о положительных подвижках в американо-китайских торговых переговорах.

Вместе с тем потенциал роста ограничен из-за увеличения товарных запасов нефти в США пятую неделю подряд.

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:10 кв уменьшилась на $0,17 (0,25%) - до $66,90 за баррель.

Котировка фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,11 (0,19%), до $56,85 за баррель.

По итогам предыдущей сессии контракты на Brent снизились в цене на $0,01 (0,01%) - до $67,07 за баррель, а WTI подешевела на 20 центов (0,35%), до $56,96 за баррель.

С начала недели стоимость североморской нефти поднялась на 1%, североамериканской - на 2,3%.

По данным источников агентства Bloomberg, президент США Дональд Трамп в пятницу встретится в Вашингтоне с главой китайской делегации, вице-премьером КНР Лю Хэ.

"Всерьез усилились ожидания, что американо-китайские встречи приведут к соглашению. И сырьевые товары получают поддержку, поскольку они тоже являются предметом обсуждений на этих переговорах", - отметил сырьевой трейдер NH Investment & Securities Co. Хон Сунги.

Согласно данным Минэнерго, запасы нефти в США выросли по итогам пятой недели подряд - на 3,67 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 3,41 млн баррелей, максимальными темпами с марта прошлого года.

Запасы бензина в США сократились за неделю на 1,45 млн баррелей, запасы дистиллятов - уменьшились на 1,52 млн баррелей.

Добыча нефти в США обновила рекорд.

Вместе с тем, по оценкам компании Oil Movements, отслеживающей перемещение танкеров, поставки нефти ОПЕК за четыре недели по 9 марта снизятся на 260 тыс. баррелей в сутки - до 24,8 млн баррелей в сутки.

Теги: #цены #нефть
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