Член правления ПриватБанка Дрелинг подал в отставку, вместо него назначен Гриценюк

Наблюдательный совет ПриватБанка 18 февраля принял отставку члена правления по вопросам информационных технологий Александра Дрелинга, сообщается на веб-сайте финучреждения.

ПриватБанк уточняет, что А.Дрелинг занимал указанную должность с 2016 года.

Новым членом правления банка по вопросам информационных технологий станет Андрей Гриценюк. В сообщении отсутствует информация о новом члене правления.

Как сообщалось, правительство Украины по предложению Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.