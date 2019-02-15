ОЭСР проведет анализ корпоративного управления "Укрэнерго"

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проведет анализ корпоративного управления НЭК "Укрэнерго", сообщила пресс-служба госпредприятия.

По ее данным, финальный отчет будет содержать обзор реформирования сферы управления государственными компаниями в электроэнергетическом секторе в целом и кейс "Укрэнерго".

В частности, будет проанализирована структура управления компании, уровень раскрытия финансовой и нефинансовой информации, взаимоотношения с государством, предпосылки, состояние реформирования корпоративного управления "Укрэнерго", ключевые проблемы и вызовы. За основу будет взято руководство ОЭСР по корпоративному управлению, которое признано мировым стандартом по реформированию управления в государственном секторе.

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"Такой анализ позволит отметить сильные и выявить слабые стороны корпоративного управления компании, определить ключевые препятствия и риски, а также спрогнозировать тенденции для дальнейшего развития не только "Укрэнерго", но и электроэнергетического комплекса в целом. По результатам анализа выводы и рекомендации будут предоставлены как органам государственной власти, так и непосредственно НЭК", - отмечено в сообщении.

"Укрэнерго" станет первым государственным предприятием в электроэнергетическом секторе, которое будет участвовать в таком проекте. Его реализация будет осуществляться при финансовой поддержке правительства Норвегии.

По данным НЭК, в ходе встречи руководства компании с делегацией ОЭСР стороны обсудили шаги, которые "Укрэнерго" уже сделало в части реформирования корпоративного управления. Среди значительных положительных сдвигов в этом направлении было отмечено создание наблюдательного совета, полноценного комплаенс офиса и ряда политик и стандартов, в основу которых уже заложены принципы корпоративного управления организации.