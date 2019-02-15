Киевляне ошибочно заплатили за э/э старому поставщику 39 млн грн

Часть жителей Киева после перехода с 1 января 2019 года на новый розничный рынок электроэнергии ошибочно осуществляла платежи за потребленную в январе электрическую энергию на счета старого поставщика, суммарно перечислив ему около 39 млн грн, сообщила пресс-служба "ДТЭК Киевские электросети".

"Некоторые киевляне по привычке оплатили услуги за потребленную в 2019 году электрическую энергию на счета оператора системы распределения "ДТЭК Киевские электросети". По состоянию на 1 февраля на его счета поступило 39 млн грн", – отмечено в сообщении.

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В компании, которая с начала 2019 года осуществляет функции оператора системы распределения, заверили, что до конца февраля самостоятельно вернут средства на личные счета клиентов поставщика универсальной услуги (ПУУ) ООО "Киевские энергетические услуги".

"Клиентам не нужно оформлять для этого какие-либо документы, писать заявления, звонить или лично приходить в центры обслуживания клиентов. Процесс продолжится до конца февраля", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, после старта с 1 января 2019 года розничного рынка электроэнергии, компания "ДТЭК Киевские электросети" выполняет роль оператора системы распределения электроэнергии в Киеве, а ее поставкой населению и малым небытовым потребителям занимается ООО "Киевские энергетические услуги", которое было определено поставщиком универсальных услуг.