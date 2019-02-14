Экономика

19:22 14.02.2019

Украина пожаловалась в ВТО на новые санкции РФ по транзиту

1 мин читать
Украина пожаловалась в ВТО на новые санкции РФ по транзиту

Украина на заседании комитета по вопросам упрощения процедур торговли Всемирной торговой организации (ВТО) заявила о несоблюдении РФ своих обязательств относительно свободы транзита, сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) на сайте.

"В частности, представители украинской делегации обратили внимание членов комитета о введении РФ запрета на ввоз на их территорию отдельных товаров, которые перемещаются транзитом через территорию Украины с третьих стран, которые являются членами ВТО", – указало МЭРТ по итогам заседания комитета 12-13 февраля 2019 года в Женеве (Швейцария).

По мнению украинской стороны, такие меры противоречат положениям статей V:6 ГАТТ 1994 и 11.4 Соглашения ВТО об упрощения процедур торговли и, как следствие, создают дополнительные преграды для транзита, уточнило МЭРТ.

Как сообщалось, 29 декабря 2018 года РФ обнародовала постановление правительства, которое среди прочего запрещает ввоз на таможенную территорию РФ товаров согласно утвержденному перечню, которые перемещались транзитом через Украину.

Теги: #рф #вто #жалобы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:13 14.02.2019
Украина пожаловалась в ВТО на новые санкции РФ по транзиту

Украина пожаловалась в ВТО на новые санкции РФ по транзиту

11:45 14.02.2019
Порошенко анонсировал доклад в Генассамблее ООН о ситуации на оккупированных РФ территориях

Порошенко анонсировал доклад в Генассамблее ООН о ситуации на оккупированных РФ территориях

11:11 14.02.2019
Россия направит кандидатов для краткосрочной миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах президента Украины - МИД РФ

Россия направит кандидатов для краткосрочной миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах президента Украины - МИД РФ

20:44 13.02.2019
Украина настаивает на синхронном доступе врачей к Грибу и Вышинскому - омбудсмен

Украина настаивает на синхронном доступе врачей к Грибу и Вышинскому - омбудсмен

18:59 13.02.2019
Сайдик пообещал помочь с передачей писем украинским заложникам в ОРДЛО - И.Геращенко

Сайдик пообещал помочь с передачей писем украинским заложникам в ОРДЛО - И.Геращенко

18:44 13.02.2019
Украинская сторона в Минске предложила несколько форматов обмена удерживаемыми, пока безрезультатно – И.Геращенко

Украинская сторона в Минске предложила несколько форматов обмена удерживаемыми, пока безрезультатно – И.Геращенко

18:22 13.02.2019
Боевики 6 раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС

Боевики 6 раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС

15:56 13.02.2019
Мосгорсуд оставил в силе продление ареста еще восьмерым украинским морякам

Мосгорсуд оставил в силе продление ареста еще восьмерым украинским морякам

12:55 13.02.2019
Троих захваченных украинских моряков дообследуют за пределами "Лефортово" - Карпачева

Троих захваченных украинских моряков дообследуют за пределами "Лефортово" - Карпачева

12:46 13.02.2019
Кабмин урегулировал госфинансирование правовой помощи украинским военнопленным в России

Кабмин урегулировал госфинансирование правовой помощи украинским военнопленным в России

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство вернуло предыдущие соцнормативы потребления газа для расчета субсидий

ФГВФЛ заявляет о неправомерном выводе активов на 4,5 млрд грн

"Укрпошта" запускает пилотный проект по доставке монетизированных субсидий

Правительство Украины утвердило ГОЗ на 2019г

МЭРТ оперативно оценил рост ВВП Украины в 2018 г. в 3,2% - премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

Финляндия, Эстония и Латвия подписали договор о создании регионального газового рынка

Федрезерву следует завершить сокращение объема активов на балансе в 2019г - Брейнард

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2018г вырос в 2,3 раза – Госстат

США и Китай все еще далеки от соглашения, не смогли сблизить позиции по реформам в КНР

Правительство вернуло предыдущие соцнормативы потребления газа для расчета субсидий

Нефть Brent замедлила рост, WTI перешла к снижению из-за данных США, переговоров с Китаем

JPMorgan создал и успешно протестировал криптовалюту для расчетов с компаниями

Рост ВВП Украины в IV кв. 2018г ускорился до 3,4% – Госстат

Собственники авто на еврономерах уплатили в бюджет 10 млрд грн - ГФС

Ikea может запустить онлайн-платформу для продажи своей мебели и товаров конкурентов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА