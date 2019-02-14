Экономика

16:57 14.02.2019

"Зеленые" аукционы затормозят развитие ВИЭ, но в итоге позитивно повлияют на рынок – мнение

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"Зеленые" аукционы затормозят развитие ВИЭ, но в итоге позитивно повлияют на рынок – мнение

 "Зеленые" аукционы, которые планируется внедрить в Украине с 2020 года, на некоторое время затормозят развитие рынка возобновляемых источников энергии (ВИЭ), но в конечном итоге позитивно скажутся на нем, заявил гендиректор KNESS Group Сергей Шакалов в интервью порталу "Энергореформа".

По его мнению, внедрение таких аукционов, в частности, усилит конкуренцию, улучшит качество услуг, снизит стоимость "зеленой" энергетики, а также стимулирует участников рынка к работе с новыми технологиями и бизнес-процессами.

"При этом понимаем, что введение аукционов на некоторое время затормозит развитие ВИЭ. Но это обычный эффект "охлаждения" рынка при любом изменении правил работы. В данном случае мы ожидаем, что торможение надолго не затянется и не приведет к серьезным негативным последствиям", – сказал он.

В то же время он отметил, что в законопроекте об аукционах, который в настоящее время готовят ко второму чтению, необходимо предусмотреть условия, которые позволят украинским компаниям конкурировать с иностранными.

Как сообщалось, в конце декабря 2018 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №8449-д о внедрении с 2020 года "зеленых" (голландских) аукционов, предусматривающих предоставление господдержки для ВИЭ-проекта тому претенденту, который сможет предложить наименьший тариф на производство энергии будущим объектом.


Полный текст интервью с С.Шакаловым опубликован на главной странице веб-сайта агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #kness_group #виэ #шакалов
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