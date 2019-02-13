Кабмин лишился возможности ограничения торговых операций в связи с новым валютным законодательством - юристы

Кабинет министров лишился возможности ограничения торговых операций в связи с утратой силы 7 февраля 2019 года ст.37 закона "О внешнеэкономической деятельности", сообщил адвокат, арбитражный управляющий "Ильяшев и Партнеры" Иван Божко.

"Однако исключение этой статьи не повлечет за собой снятие остальных санкций из-под подсанкционных субъектов, а также отмену специальных санкций ВЭД, которые применили ранее", – пояснил он на встрече с журналистами в Киеве в среду.

"К тому же крайне редко ограничение торговых операций применяется как единичная санкция. Как правило, к подсанкционному субъекту одновременно применяется несколько ограничений. Поэтому если будут сложности с реализацией ограничения торговых операций, то остается другая санкция, например, ограничение финансовых операций. То есть банки будут отказывать в транзакциях", – добавил адвокат.

И.Божко уточнил, что действующее законодательство предусматривает 24 вида основных санкций, но на практике также применяются и дополнительные, которые прямо не предусмотрены законом.

"В настоящее время применяется весь список прямо предусмотренных санкций, а количество дополнительных выросло до 12", – указал И.Божко.

Как пояснили в "Ильяшев и Партнеры", указ и решение СНБО четко регламентирует виды применяемых основных санкций, срок их применения.

В то же время особенность применения дополнительных санкций заключается в том, что в решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) не предусмотрен конкретный орган, ответственный за их реализацию. Кроме этого, существует проблема с отсутствием подзаконных нормативно-правовых актов, которые предусматривали бы порядок реализации некоторых видов санкций.

"К примеру, ранее ст.37 закона "О ВЭД" позволяла СБУ инициировать применение специальных санкций внешнеэкономической деятельности, которые по факту давали возможность Минэкономразвития реализовывать такой вид санкции, как ограничение торговых операций, предусмотренный решением СНБО. На практике это выглядело следующим образом: СБУ под грифом "для служебного пользования" информировало министерство о нарушении норм украинского законодательства, которые могли навредить интересам национальной экономической безопасности. Это являлось основанием для министерства применять специальные санкции ВЭД в виде временного запрета или индивидуального режима лицензирования. Но 7 февраля текущего года вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях", в соответствии с которым ст.37 была исключена из закона "О ВЭД", - пояснила партнер и руководитель практики международной торговли юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Алена Омельченко.

"Безусловно, отмена специальных санкций ВЭД улучшит бизнес-климат, но вместе с тем лишит Минэкономразвития правовой возможности в будущем надлежащим образом реализовывать ограничение торговых операций как вид санкции, предусмотренный решением СНБО. Следует подчеркнуть, что закон не имеет обратной силы, поэтому санкции, которые были применены, останутся в силе", – подчеркнула она.

Однако юристы ожидают разработку нового механизма реализации таких ограничительных мер в 2019 году.

"Вероятнее всего, в 2019 году будет разработан новый механизм реализации ограничений торговых операций, за что, возможно, будет отвечать МЭРТ", – полагает А.Омельченко.