"Укрзализныця" предусмотрела сценарий реинтеграции Донбасса в собственной стратегии развития на 2019-2023гг

АО "Укрзализныця" учло сценарий реинтеграции временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей в собственной стратегии развития на 2019-2023 гг.

"В работе над стратегией "Укрзализныци" на ближайшие пять лет мы отдельно предусмотрели сценарий реинтеграции Донбасса, его промышленности в единую экономическую и транспортную систему страны. В документе предлагается видение перспектив развития ситуации на рынке грузовых железнодорожных перевозок. Мы исходим из того, что этот сценарий может быть реалистичным в тот период времени, когда целостность нашей страны будет восстановлена, и "Укрзализныця" должна быть готова обеспечить перевозки в возросших объемах", - цитируется в сообщении "Укрзализныци" глава компании Евгений Кравцов.

По его словам, в случае восстановления целостности транспортной системы страны и всех производственных циклов, утраченных ранее, "Укрзализныця" способна обеспечить перевозку необходимых объемов грузов в сообщении на данный момент с еще оккупированными территориями.

"Мы спрогнозировали возможные объемы перевозок в случае реинтеграции Донбасса. Базировались на данных 2016 года - последнего года, когда существовало стабильное железнодорожное грузовое сообщение", - подчеркнул Е.Кравцов.

В компании прогнозируют, что в год восстановления такого сообщения объемы перевозок по сравнению с 2016 годом (с учетом возможного состояния промышленных предприятий Донбасса) могут составлять: уголь - 40%, железной руды - 30%, черных металлов - 15%. В течение следующих 10 лет с момента восстановления сообщения эти показатели могут быть удвоены.

По данным "Укрзализныци", на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находится грузовой, пассажирский, моторвагонный и тяговый подвижной состав, принадлежавший компании в количестве: 226 тепловозов, 68 электровозов, 49 дизель-секций, 94 электросекции, 29375 грузовых и 520 пассажирских вагонов.

Как сообщалось, 15 марта 2017 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о временном полном прекращении грузовых перевозок с неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей, однако оно не касается гуманитарных грузов и пересечения линии разграничения людьми.