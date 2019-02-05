В "Метинвесте" ожидают предварительных итогов расследования по оцинкованному прокату из Китая и РФ с возможным введением пошлин

В горно-металлургической группе "Метинвест" ожидают в ближайшее время предварительных итогов проводимого в Украине расследования относительно поставок по демпинговым ценам оцинкованного проката из Китая и России с возможным введением предварительных пошлин на данную продукцию.

"Считаем, что уже некоторое время ряд поставщиков из России и Китая демпингует, занижая цены на оцинкованный прокат. В этой связи ММК им. Ильича (Мариуполь Донецкой обл.) обратился в Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) с целью инициировать расследование по данному вопросу, которое было возбуждено в начале октября 2018 года. Сейчас министерство занимается изучением этого вопроса. Мы ожидаем в ближайшем будущем предварительных выводов и возможного введения предварительных пошлин на эту продукцию", - сообщил генеральный директор "Метинвест-СМЦ" Дмитрий Липпа в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, ключевой задачей правительства является анализ ситуации на предмет добросовестной и недобросовестной конкуренции.

Ранее сообщалось, что Европейская экономическая комиссия в июле 2018 года начала антидемпинговое расследование в отношении оцинкованного проката, который поставляют КНР и Украина, на основании заявления, поданного ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" и ПАО "Северсталь" (все - РФ).

Основным производителем оцинкованного проката в Украине является группа "Метинвест", выпускающая данную продукцию на входящем в группу ММК им. Ильича. "Метинвест" поставляет оцинкованную продукцию в страны Восточной Европы и СНГ.

ООО "Метинвест-СМЦ" - оптово-розничный канал сбыта продукции "Метинвеста" в Украине. Реализует продукцию предприятий "Метинвеста", а также других металлопроизводителей Украины и стран СНГ. Благодаря вертикальной интеграции в группе "Метинвест" компания предлагает наиболее выгодные условия от крупнейших производителей. "Метинвест-СМЦ" располагает сетью сервисных металлоцентров с общим запасом товарного металлопроката свыше 100 тыс. тонн и максимально полным ассортиментом (более 1 тыс. позиций).

Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы расположены в основном в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".



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