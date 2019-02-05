Экономика

11:02 05.02.2019

Нацбанк на минувшей неделе сократил покупку валюты на межбанке до $48 млн

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Нацбанк на минувшей неделе сократил покупку валюты на межбанке до $48 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 28 января по 1 февраля купил на межбанковском валютном рынке $48 млн, что в 2,46 раза меньше объема, выкупленного неделей ранее.

Согласно сообщению на сайте центробанка, $12,5 млн были приобретены посредством интервенций по единому курсу и $35,5 млн - с использованием инструмента matching (выбор наилучшей цены купли-продажи).

В течение третей недели подряд Нацбанк валюту не продавал.

В целом с начала года НБУ купил на межбанке $207,9 млн, в том числе $122,5 млн с использованием инструмента matching и $85,4 млн – за счет интервенций по единому курсу. Сумма продажи осталась $54,33 млн, в том числе $30 млн с использованием инструмента matching и $24,33 - за счет интервенций по единому курсу.

Как сообщалось, центробанк по итогам 2018 года купил на межбанке валюту на $3,174 млрд, и продал - на $1,802 млрд.

Теги: #нбу #покупка #валюта #нацбанк
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