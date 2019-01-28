Экономика

15:00 28.01.2019

Украинские газовые трейдеры готовятся к тестированию экспорта газа в Европу

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Украинские газовые трейдеры готовятся к тестированию экспорта газа в Европу

 Украинские газовые трейдеры после утверждения Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), временных тарифов АО "Укртрансгаз" по транспортировке природного газа для точек входа и выхода, начали готовиться к тестированию экспорта газа в Центральную Европу.

Согласно сообщению международного аналитического агентства ICIS, ссылающегося на свой источник, несколько украинских компаний, названия которых в сообщении не уточняются, планируют на экспорте в Венгрию и Словакию изучить готовность украинского газотранспортного оператора "Укртрансгаз" и таможенных режимов к новым видам операций.

По данным ICIS, в настоящее время УТГ ведет также переговоры с оператором ГТС Польши Gaz-System относительно получения разрешения на транзит газа через пункт пропуска "Германовичи". Кроме того, украинские газовые компании могли бы экспортировать газ и в Румынию, в случае строительства нового интерконнектора.

В связи со сниженными тарифами на транспортировку газа УТГ также изучает пути обеспечения сервиса для европейских компаний по закачке и хранению газа в украинских подземных хранилищах.

Успех таких планов позволит Украине как транзитеру российского газа диверсифицировать риски, а также развить экспортный потенциал.

Теги: #транзит #газ #европа #украина #укртрансгаз
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