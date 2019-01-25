Экономика

13:11 25.01.2019

Ощадбанк выиграл очередной суд против группы "Креатив"

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Ощадбанк выиграл очередной суд против группы "Креатив"

Ленинский районный суд Кировограда 21 января 2019 года полностью удовлетворил исковые требования Ощадбанка (Киев) о взыскании задолженности с поручителей по кредитным обязательствам ЗАО "Креатив" Максима Березкина и Юрия Давыдова в размере $116 млн и 569 млн грн, сообщается в пресс-релизе банка.

С 2015 года Ощадбанк проводит претензионно-исковую работу по возвращению долгов группы компаний "Креатив". Все требования банка по этим поручителям на данный момент удовлетворены в полном объеме. Таким образом, в пользу Ощадбанка принято четыре судебных решения о взыскании с М.Березкина и Ю.Давыдова задолженности ЗАО "Креатив" и ООО "Креатив Агро" по всем кредитным договорам, заключенным с банком. Общая сумма присужденных к взысканию средств по всем судебным решениям составляет $328 млн, EUR12 млн и 824 млн грн с М.Березкина и $306 млн, EUR 12 млн и 716 млн грн с Ю.Давыдова, отмечается в сообщении.

Теги: #креатив #ощадбанк
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