Ощадбанк выиграл очередной суд против группы "Креатив"

Суд Кировоградской области в полном объеме удовлетворил исковые требования Ощадбанка (Киев) к ООО "Регионпродукт-Украина", имущественному поручителю ЗАО "Креатив", об обращении взыскания на предмет залога для удовлетворения требований банка в размере свыше $4,5 млн.

Как говорится в пресс-релизе Ощадбанка, решение было официально опубликовано 3 января 2019 года.

С 2015 года Ощадбанк проводит активную претензионно-исковую работу по возвращению долгов группы "Креатив". В целом банк подал в суды общей юрисдикции 23 исковых заявления о взыскании задолженности с группы компаний "Креатив" и их поручителей - физических лиц Максима Березкина и Юрия Давыдова.

Банк получил судебные решения о взыскании задолженности с должников и поручителей в пользу Ощадбанка, которые вступили в законную силу, на общую сумму $212,7 млн, EUR12,7 млн и 255 млн грн.