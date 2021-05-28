События

19:01 28.05.2021

В Киеве закрывается первая локация креативного пространства "Часопис"

1 мин читать

Группа креативных, коворкинговых и образовательных пространств "Часопис" (Киев) объявила о закрытии 28 мая локации сети по ул. Льва Толстого, 3, запущенной в Киеве в 2012 году.

"Хотим сообщить, что "Часопис" на Льва Толстого работает до 28 мая. Было принято решение не продолжать контракт аренды, срок которого истекает 1 июня", – сообщила сеть в Facebook.

В то же время открытая в 2018 году коворкинговая локация в инновационном парке Unit.City продолжит работу. Согласно сообщению, после завершения контракта "Часописа" с Unit.City в конце 2020 года последний взял на себя управление коворкингом.

Кроме того, "Часопис" сообщил о смещении из-за пандемии сроков запуска локаций в Варшаве совместно с международным провайдером коворкинговых и коливинговых услуг rent24.

"Украинский рынок в условиях пандемии не интересен для мажоритарных партнеров, поэтому действующие контракты после завершения срока их действия продолжены не будут", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, "Часопис" совместно с rent24 запустил новое предприятие с целью расширения сети коворкингов в Украине, а также в странах Центральной и Восточной Европы.

"Часопис" – группа креативных, коворкинговых и образовательных пространств. Первая локация была открыта на ул. Льва Толстого, 3 в Киеве в 2012 году.

 

Теги: #креатив #закрытие #пространство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:40 28.05.2021
Украина закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов с 29 мая

Украина закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов с 29 мая

11:17 26.05.2021
Беларусь закроет свое посольство в Канаде с 1 сентября

Беларусь закроет свое посольство в Канаде с 1 сентября

04:45 09.04.2021
Два центра вакцинации Johnson & Johnson закрыты в США из-за побочных реакций на вакцину

Два центра вакцинации Johnson & Johnson закрыты в США из-за побочных реакций на вакцину

03:23 05.04.2021
В Гуантанамо закрыли секретный объект "Лагерь 7", заключенные переведены в другой блок

В Гуантанамо закрыли секретный объект "Лагерь 7", заключенные переведены в другой блок

15:36 31.03.2021
Киев с 5 апреля закрывает школы и детсады, весь общественный транспорт, в том числе метро, будет работать по спецпропускам – мэр

Киев с 5 апреля закрывает школы и детсады, весь общественный транспорт, в том числе метро, будет работать по спецпропускам – мэр

21:10 28.03.2021
На Прикарпатье закрылись избирательные участки, полиция продолжает обеспечивать правопорядок

На Прикарпатье закрылись избирательные участки, полиция продолжает обеспечивать правопорядок

13:12 18.03.2021
Население Австралии на фоне закрытия границ сократилось впервые более чем за 100 лет

Население Австралии на фоне закрытия границ сократилось впервые более чем за 100 лет

23:16 12.03.2021
Горнолыжный курорт "Буковель" закрывают на карантин

Горнолыжный курорт "Буковель" закрывают на карантин

11:54 25.02.2021
Суд в Харькове обязал провайдеров закрыть доступ к Telegram-каналам, подозреваемым в связях с РФ

Суд в Харькове обязал провайдеров закрыть доступ к Telegram-каналам, подозреваемым в связях с РФ

17:07 22.02.2021
Началось голосование за лучшие креативные достижения X-Ray Marketing Awards

Началось голосование за лучшие креативные достижения X-Ray Marketing Awards

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Евросоюз готов помочь Украине с гуманитарным разминированием территорий на востоке страны – Резников

Умер экс-глава СВР Украины Гвоздь

МИД Украины передало СНБО список сторонников режима Лукашенко для введения санкций

В Украине из 111 госпредприятий Минобороны после оптимизации останется 42 – замминистра

Киев считает неконструктивной позицию РФ по уменьшению срока мандата наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" - МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киевской области объявлен план-перехват мужчины, сбежавшего из-под стражи в Ирпенском горсуде

Зеленский назначил стипендии детям журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей

Эрдоган торжественно открыл третью по величине мечеть Стамбула

Зеленский выступает за изменение финансирования и налогообложения украинского кино, чтобы его стало больше

Медведчук не является фигурой, способной влиять на переговоры Зеленского и Путина - советник руководителя ОП

Украинцы, которые находятся на лечении в Беларуси, могут оставаться на территории страны – Енин

Евросоюз готов помочь Украине с гуманитарным разминированием территорий на востоке страны – Резников

Ни Украина, ни другие страны не получали сообщений о минировании самолета, в котором летел Протасевич – замглавы МИД

Умер экс-глава СВР Украины Гвоздь

МИД Украины передало СНБО список сторонников режима Лукашенко для введения санкций

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА