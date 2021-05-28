В Киеве закрывается первая локация креативного пространства "Часопис"

Группа креативных, коворкинговых и образовательных пространств "Часопис" (Киев) объявила о закрытии 28 мая локации сети по ул. Льва Толстого, 3, запущенной в Киеве в 2012 году.

"Хотим сообщить, что "Часопис" на Льва Толстого работает до 28 мая. Было принято решение не продолжать контракт аренды, срок которого истекает 1 июня", – сообщила сеть в Facebook.

В то же время открытая в 2018 году коворкинговая локация в инновационном парке Unit.City продолжит работу. Согласно сообщению, после завершения контракта "Часописа" с Unit.City в конце 2020 года последний взял на себя управление коворкингом.

Кроме того, "Часопис" сообщил о смещении из-за пандемии сроков запуска локаций в Варшаве совместно с международным провайдером коворкинговых и коливинговых услуг rent24.

"Украинский рынок в условиях пандемии не интересен для мажоритарных партнеров, поэтому действующие контракты после завершения срока их действия продолжены не будут", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, "Часопис" совместно с rent24 запустил новое предприятие с целью расширения сети коворкингов в Украине, а также в странах Центральной и Восточной Европы.

"Часопис" – группа креативных, коворкинговых и образовательных пространств. Первая локация была открыта на ул. Льва Толстого, 3 в Киеве в 2012 году.