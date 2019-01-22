Рост добычи газа на уровне 10-15% в год позволит Украине уже через четыре года превратиться в экспортера голубого топлива - Колесников

Наращивая добычу, Украина способна наполнить ответственную ГТС исключительно украинским газом. Такое мнение высказал Председатель Политсовета ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА, премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников в эфире телеканала «Украина».

Борис Колесников напомнил, что в 60-х годах XX века Украина уже была в списке стран-экспортеров газа – тогда газ из Украинской ССР поставляли в Москву и Ленинград.

«На заседаниях Оппозиционного правительства неоднократно говорилось о том, что если добыча газа в Украине будет расти на 10-15% в год, то через четыре года страна будет полностью обслуживать свои потребности в газовом секторе. Наращивая добычу, мы сможем наполнить трубу украинским газом и стать чистым экспортером», - отметил оппозиционный политик.

По мнению Бориса Колесникова, для развития добычи необходимо позволить инвесторам добывать больше украинского газа.

«Мы также можем сократить потребление газа путем модернизации жилищно-коммунальной сферы и жилого фонда. Таким образом потребление можно снизить на 65%, и граждане будут платить на 65% меньше», - подчеркнул Председатель Политсовета ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА.

Кроме того, Борис Колесников предположил контракт по транзиту газа в Евросоюз через территорию Украину будет продлен.

«Меня удивляют высказывания власти о том, что мы никакого российского газа уже три года не покупаем. Я специально посмотрел данные по импорту газа в Украине. Мы импортируем газ из Германии, Швейцарии, Великобритании, Венгрии – в этих странах никакого газа никогда не было. Правительство не смущает даже то, что Германия является крупнейшим в Европе покупателем российского газа», - отметил оппозиционер.

По его словам, ни одна власть не врала украинцам так, как это делает нынешняя.

«Все те, кто были у власти в Украине за 26 лет – не ангелы, но столько вранья, как сейчас, не было никогда. Нынешняя власть хочет, чтобы газ шел через нашу территорию, потому что это полезно для экономики. Но, как говорится: «Батюшка, вы либо крест снимите, либо трусы наденьте». Так не бывает. Железнодорожный транзит убили, морской транзит убили, автомобильный транзит убили, а газ, пожалуйста, нам давайте. Это не вписывается в здравый смысл», - подытожил Борис Колесников.