Экономика

09:26 22.01.2019

"Нафтогаз" рассчитывает на обсуждение предложенного ЕК соглашения по транзиту газа в марте-апреле

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"Нафтогаз" рассчитывает на обсуждение предложенного ЕК соглашения по транзиту газа в марте-апреле

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассчитывает, что обсуждение предложенного Еврокомиссией варианта нового контракта на транзит природного газа состоится в марте-апреле 2019 года.

"Команда Мароша Шевчовича подготовила свое предложение относительно нового контракта - мы благодарны за это, внимательно его рассмотрим и надеемся обсудить в деталях на следующей встрече в марте-апреле", - написал он в "Фейсбук".

По его словам, Украина готова рассматривать все предложенные сторонами варианты нового транзитного соглашения, в то же время для страны принципиально, чтобы оно базировалось на нормах европейского права.

Ранее, по итогам прошедших в понедельник в Брюсселе переговоров, заместитель председателя Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович сообщил, что следующие консультации Украина-РФ-ЕС на тему газового транзита запланированы на май.

Теги: #коболев #андрей_коболев #нафтогаз_украины
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