Фондовые индексы Азии растут, несмотря на замедление роста ВВП Китая

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник, в основном, повышаются, несмотря на данные о замедлении темпов роста китайской экономики, сообщает MarketWatch.

Позитивное влияние на инвесторов оказывает, в том числе, подъем американских рынков акций в пятницу и по итогам всей прошедшей недели. Это обусловлено ожиданиями, что США смогут разрешить торговые споры с Китаем и Европейским союзом.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,4%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:57 МСК прибавили соответственно 0,23% и 0,55%.

Повышаются котировки акций таких компаний, как Nissan (+0,5%), TDK (+3,2%) и Takeda Pharmeceutical (+3,3%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:50 МСК увеличился на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,28%.