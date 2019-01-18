Экономика

13:30 18.01.2019

Tesla сократит 7% штата по всему миру

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Tesla сократит 7% штата по всему миру

мериканский производитель электромобилей Tesla сократит численность постоянных сотрудников по всему миру на 7%, написал CEO компании Илон Маск в корпоративном блоге.

Кроме того, компания сохранит лишь наиболее важных временных сотрудников и подрядчиков.

"Прошлый год был самым сложным в истории Tesla", - отмечается в пресс-релизе.

Предварительные результаты за IV квартал показали, что прибыль по US GAAP снизилась по сравнению с III кварталом.

Tesla сообщила о необходимости обеспечить поставки электромобиля Model 3 со средним запасом хода на все рынки к маю текущего года. "Необходимо привлечь больше клиентов, которые смогут позволить наши автомобили",- отметил Маск.

Потребность в недорогих вариациях Model 3 еще больше возрастет к 1 июля, когда налоговые льготы в США для покупателей электромобилей сократятся вдвое.

Акции Tesla на предварительных торгах в Нью-Йорке в пятницу подешевели на 4,6%. За последние 12 месяцев капитализация компании почти не изменилась, с начала года она увеличилась на 4,4%.

Теги: #tesla
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