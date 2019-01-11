Экономика

13:01 11.01.2019

"Богдан" начал 2019г новым контрактом с французской Bluebus

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"Богдан" начал 2019г новым контрактом с французской Bluebus

 "Богдан Моторс", объединяющая производственные активы корпорации "Богдан", заключил новое соглашение с французской компанией Bluebus по производству кузовов для электрических автобусов, сообщил агентству Интерфакс-Украина пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.

Как сообщалось, в рамках первых контактов с этой компанией в 2018 году "Богдан" поставил шесть таких 12-метровых кузовов, сделав прорыв на рынок Западной Европы.

"Французский заказчик остался доволен соблюдением сроков производства и качеством продукции, поэтому решил продолжить сотрудничество", - отметил пресс-секретарь.

Он уточнил, что первый кузов в рамках нового контракта уже производится на мощностях Луцкого завода компании, а общее количество кузовов, которые будут поставлены, будет определяться в течение года дополнительными соглашениями.

Компания Bluebus является французским производителем экологического общественного транспорта, используя передовые технологии и ориентируясь на уменьшение вреда для окружающей среды.

С.Красуля напомнил, что ранее корпорация сотрудничала с восточными странами континента - электрический городской автобус "Богдан А70100" курсирует по улицам городов Польши. Кроме того, для датской Banke Electromotive произведена электромашина ERCV27 - первый украинский полностью электрический грузовик.

С.Красуля напомнил, что "Богдан" готов поставлять электроавтобусы и для украинских автопарков при наличии заказов.

Автомобильная компания "Богдан Моторс" объединяет производственные активы одного из ведущих украинских автопроизводителей - корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке и завод легковых авто в Черкассах).

Теги: #французы #контракт #богдан_моторс
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