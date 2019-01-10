Телеканал "UA: Первый" переходит на цифровое вещание

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) переоформила лицензию на вещание телеканала "UA: Первый" с исключением из нее аналогового вещания в большинстве регионов.

По запросу НОТУ в четверг Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял соответствующее решение.

Переоформление лицензии телеканала "UA: Первый" с исключением аналогового вещания касается всех регионов Украины, кроме зоны проведения ООС (Донецкая и Луганская области), Херсонской области, которая граничит с оккупированным Крымом, а также Харьковской, Черниговской и Сумской областей, поскольку передатчики в этих регионах обеспечивают возможность просмотра "UA: Первый" на приграничной с Россией территории.

"Переоформление лицензии телеканала "UA: Первый" позволит освободить занимаемый радиочастотный ресурс страны для его дальнейшего более эффективного использования с учетом современных технологий. Это решение также существенно оптимизирует расходы телерадиокомпании, поскольку вещание в "аналоге" очень дорогое, к тому же операторы телекоммуникационных услуг увеличили стоимость таких трансляций", - отмечается в сообщении на сайте НОТУ.

Программы телеканала по-прежнему доступны в эфирном цифровом формате DVB-T2, на спутнике и в кабельных каналах во всех городах Украины, а также в сети интернет.

Как сообщалось, отключение аналогового телевещания на всей территории Украины за исключением территорий с особенным режимом вещания стартовало 1 сентября 2018 года.

Согласно данным Нацсовета по телерадиовещанию, эфирным способом приема телесигнала пользуется 32,3% домохозяйств в Украине, из них только 8% принимают эфирный сигнал в цифровом стандарте.