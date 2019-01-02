Тарифы "Киевкомунсервиса" на вывоз мусора для населения в Киеве выросли на 18,5%

Киевская городская госадминистрация повысила тарифы на услуги вывоза твердых и крупногабаритных отходов, предоставляемых коммунальным предприятием (КП) "Киевкомунсервис".

Соответствующие распоряжения КГГА №2352 от 26 декабря 2018 года (зарегистрированы Главным территориальным управлением юстиции в г.Киеве 27 декабря 2018 года) опубликовала газета "Крещатик" 28 декабря.

Согласно опубликованным данным, для населения тарифы на услуги по вывозу твердых бытовых отходов с учетом их сбора, перевозки, обезвреживания и захоронения составляют 159,1 грн (с НДС) за 1 куб. м, что на 18,5% выше прежних. При этом тариф на вывоз крупногабаритных отходов для населения составляет 175,82 грн (с НДС).

Для бюджетных учреждений тариф на вывоз твердых бытовых отходов вырос на 14,6% и составляет 172,91 грн (с НДС), для других потребителей – на 23,5%, до 204,31 грн (с НДС).

Как сообщалось, в апреле-2018 "Киевкомунсервис" уже подавал на утверждение КГГА новые тарифы на вывоз мусора. Тогда повышение составило 30-40%. По данным "Киевкомунсервиса", повышение тарифов связано с подорожанием горюче-смазочных материалов, ростом минимальной зарплаты, а также с целью непрерывного и своевременного вывоза мусора.