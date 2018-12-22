Экономика

19:05 22.12.2018

Финансирование пенсионных выплат за декабрь завершено

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Финансирование пенсионных выплат за декабрь завершено

Пенсионный фонд Украины 22 декабря по утвержденному графику завершил финансирование пенсионных выплат, сообщает сайт правительственного портала в субботу вечером.

"Пенсионным фондом Украины 22 декабря по утвержденному графику завершено финансирование пенсионных выплат. В декабре на выплату пенсий направлено 30,44 млрд грн. Финансирование пенсий января 2019 года начнется 3 января. Выплата за январь 2019 года будет проводиться в период с 4 по 25 число в соответствии с установленными пенсионерам датами выплат", - говорится в сообщении.

Теги: #финансирование #украина #пенсии
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