Более 40 тыс. тонн импортируемых минудобрений заблокировано на украинской границе – ВАР

Более 40 тыс. тонн минеральных удобрений, импортируемых в Украину из нескольких стран, заблокировано на украинской границе, сообщила Всеукраинская аграрная рада (ВАР) на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По информации ВАР, остановки импорта начались 7 декабря, количество заблокированных удобрений составляет 53% их месячного импорта в Украину.

По словам главы ВАР Андрея Дыкуна, импорт приостановлен, в частности, из Грузии, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Болгарии, Турции, Польши, Литвы.

"Украинский рынок амиачной селитры на 40% состоит из импорта. Этот сезон внесения (3-4 мес. назад) мы протянули благодаря Беларуси и Казахстану. Импортеры могут быть вынуждены поднять стоимость из-за потерь в связи с простоем. Мы не получили ни одного документа, который бы подтвердил причину остановки импорта", - рассказал председатель Союза агрохимиков Украины Сергей Рубан.

Представитель посольства Казахстана в Украине, присутствующий на пресс-конференции, подтвердил задержку казахстанских минудобрений с заводов "КазАзот" и "Казфосфат". По его оценке, общее количество задержанных вагонов с удобрениями из Казахстана – около 100.

С.Рубан добавил, что перед запретом ввоза минудобрений из России нужно было дать "хотя бы полгода на переориентацию потоков импорта".

По информации замглавы ВАР Михаила Соколова, в последнюю посевную было недовнесено 35% удобрений, что скажется на урожайности культур в следующем сезоне. По его словам, аграрные ассоциации обратились к президенту и правительству с просьбой решить проблему с блокировкой импорта.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 14 марта 2018 года принял решение ввести временный запрет на ввоз российских минеральных удобрений. 26 марта Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о расширении действия антидемпинговых мер на импорт в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) из РФ, повысив пошлины на импорт минеральных удобрений из России до 42,96%.