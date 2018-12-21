Экономика

15:03 21.12.2018

Более 40 тыс. тонн импортируемых минудобрений заблокировано на украинской границе – ВАР

2 мин читать
Более 40 тыс. тонн импортируемых минудобрений заблокировано на украинской границе – ВАР

Более 40 тыс. тонн минеральных удобрений, импортируемых в Украину из нескольких стран, заблокировано на украинской границе, сообщила Всеукраинская аграрная рада (ВАР) на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По информации ВАР, остановки импорта начались 7 декабря, количество заблокированных удобрений составляет 53% их месячного импорта в Украину.

По словам главы ВАР Андрея Дыкуна, импорт приостановлен, в частности, из Грузии, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Болгарии, Турции, Польши, Литвы.

"Украинский рынок амиачной селитры на 40% состоит из импорта. Этот сезон внесения (3-4 мес. назад) мы протянули благодаря Беларуси и Казахстану. Импортеры могут быть вынуждены поднять стоимость из-за потерь в связи с простоем. Мы не получили ни одного документа, который бы подтвердил причину остановки импорта", - рассказал председатель Союза агрохимиков Украины Сергей Рубан.

Представитель посольства Казахстана в Украине, присутствующий на пресс-конференции, подтвердил задержку казахстанских минудобрений с заводов "КазАзот" и "Казфосфат". По его оценке, общее количество задержанных вагонов с удобрениями из Казахстана – около 100.

С.Рубан добавил, что перед запретом ввоза минудобрений из России нужно было дать "хотя бы полгода на переориентацию потоков импорта".

По информации замглавы ВАР Михаила Соколова, в последнюю посевную было недовнесено 35% удобрений, что скажется на урожайности культур в следующем сезоне. По его словам, аграрные ассоциации обратились к президенту и правительству с просьбой решить проблему с блокировкой импорта.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 14 марта 2018 года принял решение ввести временный запрет на ввоз российских минеральных удобрений. 26 марта Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о расширении действия антидемпинговых мер на импорт в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) из РФ, повысив пошлины на импорт минеральных удобрений из России до 42,96%.

Теги: #минудобрения #вар
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Минагропрод может перенаправить неиспользованную господдержку АПК на кредиты для фермеров и поддержку производства украинских минудобрений

Аграрные расписки позволили аграриям в 2018г привлечь 1,7 млрд грн

Премьер Украины поручил спецкомиссии пересмотреть антидемпинговые позиции по минеральным удобрениям

Запрет импорта удобрений из РФ приведет к истощению почвы и сокращению валового сбора урожая

Временный запрет ввоза из РФ минудобрений приведет к краткосрочному стрессу на рынке

Аграрии обеспечены минудобрениями на 79% от потребности

"Аграрный фонд" начал весеннюю кампанию по продаже минудобрений

Товарная биржа КМЕ провела торги по продаже минудобрений

АМКУ оштрафовал предприятие подконтрольное Фирташу

Всеукраиснкая аграрная рада просит президента ветировать закон об оценке воздействия на окружающую среду

ПОСЛЕДНЕЕ

Госбюджет Украины за 11 мес.-2018 сведен с дефицитом 183,6 млн грн – Минфин

Мининфраструктуры ограничит выдачу разрешений на грузоавтоперевозки в Польшу в 2019г

НБУ рекомендовал ФГВФЛ провести повторный аукцион по реализации прав на ТРЦ Respublika в три этапа

АМКУ оштрафовал "Укрспирт" на 33 млн грн за злоупотребление монопольным положением

Фонд гарантирования вкладов начал выплаты вкладчикам ВТБ Банка

Финансовая устойчивость Украины по-прежнему зависит от сотрудничества МВФ - Fitch

Акционеры СК "Юнисон страхование" сменили состав наблюдательного совета

ГПЗКУ в рамках форвардной программы профинансировала сельхозпроизводителей на 350 млн грн

Преемники облэнерго создают потребителям препятствия для смены поставщика э/э в течение года – участники рынка

Увеличенные на 7,3% "зеленые тарифы" для домохозяйств вступили в действие с 22 декабря

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА