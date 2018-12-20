"Укрэнерго" призвало полисимейкеров создать условия для урегулирования дефицита балансирующих мощностей

Глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук призвал власти и регулятора создать условия для урегулирования возможных рисков дефицита балансирующих мощностей в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины, связанных со стремительным развитием возобновляемой энергетики (ВИЭ).

"Чтобы урегулировать дефицит балансирующих мощностей в ОЭС Украины, необходима активная позиция всех властей и участников рынка, надо создать необходимые предпосылки на законодательном уровне, должен быть решен вопрос по наполнению тарифа оператора системы передачи для приобретения услуг по обеспечению развития генерирующей мощности", - сказал он на прошедшем в Киеве инвестиционного форума "Украина-ЕС".

По его словам, необходимость в строительстве новых балансирующих мощностей вызвана также интеграцией Украины в ENTSO-E.

В.Ковальчук напомнил, что "Укрэнерго" рассматривает два основных варианта решения проблем балансировки энергосистемы за счет строительства аккумуляторов energy storage. Первый – с расположением 200 МВт этих систем накопления энергии в одном месте, второй – в нескольких местах с разделением на 4-5 частей. Стоимость проекта предварительно оценивается в EUR154 млн.

Глава НЭК призвал регулятора внести изменения в кодекс системы передачи относительно уменьшения мощности источников ВИЭ с 20 МВт до 1 МВт, ТУ на присоединение которых должно согласовываться с оператором системы передачи. Также он предложил внести изменения в правила рынка электроэнергии в части введения платы за резерв мощности традиционной генерации, которая будет компенсировать неравномерность работы ВИЭ и обеспечит поддержку необходимых резервов мощности.

По его словам, Минэнергоугля должно завершить разработку порядка проведения конкурсов на строительство генерирующей мощности и выполнения мероприятий по управлению спросом, передав его на утверждение в Кабинет министров. И затем обеспечить проведение этих конкурсов на строительство маневренной генерации.

Кроме того, В.Ковальчук призвал Верховную Раду принять законопроект о проведении аукционов на строительство ВИЭ, а также внести изменения в закон "О рынке электроэнергии" предусмотрев в тарифе оператора системы передачи источники на приобретение услуг по обеспечению развития генерирующих мощностей.

Как сообщалось, объединенная энергосистема (ОЭС) Украины до 2020 года может принять еще до 4750 МВт новых мощностей солнечных и ветряных электростанций (СЭС и ВЭС) без риска разбалансировки и серьезных изменений в своей структуре.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства финансов, но будет преобразовано в частное акционерное общество.