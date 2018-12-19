Экономика

16:32 19.12.2018

Международные резервы Украины могут вырасти почти до $20 млрд на конец 2018г - НБУ

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Международные резервы Украины могут вырасти почти до $20 млрд на конец 2018г - НБУ

Международные резервы Украины на конец 2018 года могут вырасти почти до $20 млрд, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на веб-сайте.

"За счет новой программы SBA объемом 2,8 млрд СПЗ (около $3,9 млрд), привлечения на международных рынках капитала благодаря гарантии на $750 млн, которую вчера (18 декабря – ИФ) одобрил Совет исполнительных директоров Всемирного банка, а также финансирования от Европейской Комиссии объемом EUR1 млрд Украина сможет увеличить международные резервы почти до $20 млрд на конец 2018 года, что превышает последний прогноз Национального банка, и поддержать их на должном уровне в 2019 году", - говорится в сообщении.

Теги: #нбу #международные_резервы
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