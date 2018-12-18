Украина должна войти в пятерку крупнейших партнеров ЕБРР – Чакрабарти

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти заявил, что Украина должна войти в пятерку крупнейших партнеров ЕБРР.

"Мы уверены, что Украина должна войти в ТОП-5 стран партнеров банка", - сказал С.Чакрабарти во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, сообщает пресс-служба Кабмина во вторник.

По словам президента ЕБРР, 2018 год стал одним из самых успешных в отношениях Украины и ЕБРР.

В свою очередь В.Гройсман отметил, что ЕБРР – не просто точечная помощь для Украины, с участием экспертов банка наработаны важные решения, которые стали отправной точкой большинства реформ.

"Речь идет о приватизации, корпоратизации государственных компаний, создание конкурентной среды, инвестиции в энергоэффективность, поддержку банковского сектора и содействие торговле", - добавил украинский премьер.

Портфель проектов ЕБРР уже через несколько лет может достичь EUR1,5-1,8 млрд, прогнозирует В.Гройсман.

Стороны также отметили, что наиболее интересны для банка сферы энергетики, в том числе, в контексте запуска Фонда энергоэффективности, инфраструктура, развитие реального сектора и концессионная деятельность. В связи с чем представители ЕБРР предложили реализовать в следующем году несколько пилотных проектов по концессии.