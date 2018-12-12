Уголовное производство против "Познякижилбуд" возбуждено на основании обращения Общества охраны памятников истории и культуры - СБУ

Главное следственное управление СБУ проводит досудебное расследование в отношении ЧАО "Познякижилбуд" (Киев) в уголовном производстве, предусмотренном ч. 2 ст. 364-1 УК (злоупотребление полномочиями должностным лицом юрлица частного права, повлекшее особо тяжкие последствия), на основании обращения общественного союза "Украинское общество охраны памятников истории и культуры".

Как сообщила пресс-служба ведомства в среду, подследственность преступления в данном уголовном производстве определена за следователями органов безопасности на основании постановления прокурора Генеральной прокуратуры Украины.

"В ходе расследования поступило обращение общественного союза с актом обследования (контроля) и документального изучения объектов культурного наследия в пределах определенного Центрального исторического ареала города Киева по ул. Иоанна Павла II (ранее - Патриса Лумумбы), 12 в Печерском районе Киева, проверки исполнения законодательства в сфере охраны культурного наследия и других нормативно-правовых актов", - говорится в официальном сообщении СБУ.

Как в нем отмечается, на основании данного обращения, письма Министерства культуры, других материалов уголовного производства в действиях должностных лиц ЧАО "Познякижилбуд", а также подрядных и проектных организаций установлены нарушения нормативно-правовых актов Украины. В частности, отсутствие ряда необходимых для строительства разрешительных документов и нарушение ограничений застройки.

"Для полного и объективного расследования органом досудебного расследования в адрес ЧАО "Познякижилбуд" направлен запрос о предоставлении копий таких документов. Однако компания по неизвестным следствию причинам полного и объективного ответа на запрос не предоставила. В связи с этим следователь обратился в Шевченковский районный суд Киева с ходатайством о временном доступе к вещам и документам ЧАО", - отмечается в сообщении.

Согласно ему, после получения решения суда этот процессуальный документ направлен "Познякижилбуд" для выполнения, однако "решение суда до сих пор не выполнено".

"Подчеркиваем: досудебным расследованием в данном производстве не создаются искусственные преграды в ведении законной хоздеятельности или ее блокировки, а исследуются обстоятельства соответствия проектированию и ведению строительства требованиям действующего законодательства Украины с тем, чтобы не повторялись недавние трагические события, связанные с обвалом кровли спорткомплекса школы в г.Вишневое, - отметили в СБУ.

В ведомстве заявили, что публично приглашают должностных компании, а также представителей Совета бизнес-омбудсмена и Союза украинских предпринимателей для выяснения правовой позиции и "готовы к эффективному взаимодействию с целью выполнения задач, предусмотренных ст. 2 Уголовного процессуального кодекса Украины".

Как сообщалось, основатель инвестиционно-девелоперской группы компаний Taryan Group (Киев) Артур Мхитарян 11 декабря обратился к президенту Украины Петру Порошенко, так как считает, что его бизнес стал жертвой неправомерных действий со стороны Министерства культуры и СБУ. По его утверждению, за последние два года искусственно создавались барьеры для получения согласования в Министерстве культуры и организована "коррупционная кормушка".

"При чем здесь вообще Минкульт? Я строю дом на территории бывшего завода. Участок не относится к землям историко-культурного наследия. И это подтверждают и сам Минкульт, и Институт археологии НАН. В это же время Генеральная прокуратура и следователи СБУ открывают уголовное дело о якобы отсутствии согласования Минкульта. Одновременно появляются разные люди от СБУ и за большие деньги с угрозами закрыть стройку предлагают решить этот вопрос. Цена – $1 млн или квартиры в нашем доме", - сказал А.Мхитарян.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании, речь идет о блокировании чиновниками строительства жилого комплекса (ЖК) Taryan Towers в Печерском районе Киева.

Позицию А.Мхитаряна с обращением к президенту также поддержала киевская строительная компания Geos.

Как сообщалось, Taryan Group планирует в третьем квартале 2019 года завершить строительство первой башни жилого комплекса ЖК Taryan Towers премиум-класса по ул. Иоанна Павла II, 12. Завершение проекта запланировано к концу 2020 года. Генеральным подрядчиком проекта выступит входящая в Taryan Group компания "Познякижилбуд".