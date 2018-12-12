Экономика

14:09 12.12.2018

Минфин и профильный комитет Рады намерены ограничить вмешательство таможни в определение таможенной стоимости авто на еврономерах

2 мин читать
Минфин и профильный комитет Рады намерены ограничить вмешательство таможни в определение таможенной стоимости авто на еврономерах

Министерство финансов и комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политике подготовили изменения во временный порядок таможенного оформления транспортных средств, которые исключают вмешательство таможенных органов в определение их таможенной стоимости.

"Эти изменения должны, прежде всего, решить проблему корректирования таможенными органами стоимости транспортных средств, в отношении которых совершается таможенное оформление. Вмешательство в методику определения таможенной стоимости транспортных средств привело к огромным очередям на таможнях, тем самым не позволяя собственникам авто на иностранных номерах как можно скорее растаможить свои авто в льготный период", - написала глава парламентского комитета Нина Южанина в соцсети Facebook в среду.

Она пояснила, что если при таможенном оформлении автомобиля гражданин представил документы, подтверждающие заявленную стоимость авто, в частности, банковские платежные документы, договор купли-продажи или копии таможенных деклараций стран отправления, таможенная стоимость корректироваться не будет. В противном случае, уточнила Н.Южанина, таможенные органы будут иметь право проверить достоверность заявленной стоимости авто, причем проверка будет основана на информации о стоимости аналогичного транспортного средства в стране предыдущей регистрации автомобиля.

"Если стоимость авто, в отношении которого совершается таможенное оформление, равна или превышает нижнюю границу диапазона стоимости аналогичного транспортного средства без НДС, заявленная таможенная стоимость не будет корректироваться. Если ниже, таможенная стоимость устанавливается не выше уровня нижней границы такого диапазона", - написала она.

При этом Н.Южанина добавила, что это последнее ее вмешательство в процесс исполнения законодательных норм: "Дальше - только открытие лиц и их противоправных действий".

Теги: #еврономера #южанина #рада
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Таможни за 2 недели оформили 1 тыс. авто на иностранных номерах

Рада продлила работу ВСК по исследованию хищений в армии и расширила период изучения материалов

Рада одобрила переход на 3-летнее бюджетное планирование

Рада приняла закон о внесении изменений в бюджет-2018

Рада со второй попытки приняла уточнения в законопроект 9260 и отменила постепенное увеличение ставок экологического налога

Рада подтвердила принятие госбюджета-2019

Южанина предлагает внести уточнения в принятый законопроект 9260 из "бюджетного пакета"

Кубив призвал Раду во вторник рассмотреть проекты постановлений об отмене 2 законопроектов из "бюджетного пакета"

Таможни за 4 дня оформили по новым правилам 15 авто на еврономерах, в бюджет перечислено 890 тыс. грн

МВФ заявляет об отсутствии юридических ограничений для продолжения сотрудничества с Украиной при военном положении

ПОСЛЕДНЕЕ

Гройсман поручил профильным министерствам до конца 2018г разработать нормативную базу для запуска электронных аукционов леса

Кабмин утвердил "Укринтерэнерго" поставщиком "последней надежды"

"Укрэнерго" заявило о запуске платформы для имитации торгов электроэнергией на балансирующем рынке

Сбербанк уже создал необходимые резервы по украинскому бизнесу и не планирует менять их размер

Автопроизводство в Украине за 11 мес. ускорило темп падения до 17% за счет снижения в ноябре на 49%

"Укрзализныця" получит новое правление в I кв. 2019г

Air France впервые возглавит женщина

Правительство одобрило законопроект о снятии ограничений для привлечения иностранных инвестиций в госсектор ОПК Украины

Из банка "Финансы и Кредит" до введения временной администрации было выведено почти 5 млрд грн – ФГВФЛ

Суд перенес на 18 декабря рассмотрение спора о советниках для приватизации 5 госкомпаний

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА