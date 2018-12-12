Минфин и профильный комитет Рады намерены ограничить вмешательство таможни в определение таможенной стоимости авто на еврономерах

Министерство финансов и комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политике подготовили изменения во временный порядок таможенного оформления транспортных средств, которые исключают вмешательство таможенных органов в определение их таможенной стоимости.

"Эти изменения должны, прежде всего, решить проблему корректирования таможенными органами стоимости транспортных средств, в отношении которых совершается таможенное оформление. Вмешательство в методику определения таможенной стоимости транспортных средств привело к огромным очередям на таможнях, тем самым не позволяя собственникам авто на иностранных номерах как можно скорее растаможить свои авто в льготный период", - написала глава парламентского комитета Нина Южанина в соцсети Facebook в среду.

Она пояснила, что если при таможенном оформлении автомобиля гражданин представил документы, подтверждающие заявленную стоимость авто, в частности, банковские платежные документы, договор купли-продажи или копии таможенных деклараций стран отправления, таможенная стоимость корректироваться не будет. В противном случае, уточнила Н.Южанина, таможенные органы будут иметь право проверить достоверность заявленной стоимости авто, причем проверка будет основана на информации о стоимости аналогичного транспортного средства в стране предыдущей регистрации автомобиля.

"Если стоимость авто, в отношении которого совершается таможенное оформление, равна или превышает нижнюю границу диапазона стоимости аналогичного транспортного средства без НДС, заявленная таможенная стоимость не будет корректироваться. Если ниже, таможенная стоимость устанавливается не выше уровня нижней границы такого диапазона", - написала она.

При этом Н.Южанина добавила, что это последнее ее вмешательство в процесс исполнения законодательных норм: "Дальше - только открытие лиц и их противоправных действий".